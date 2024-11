Eröffnung in Wildberg: So digital ist die neue Hausarztpraxis in Sulz unterwegs

So digital ist die neue Hausarztpraxis in Sulz unterwegs

1 Ärztin Olga Csorba (rechts) braucht in ihrem neuen Sprechzimmer kaum mehr als einen Laptop, so digital soll die Praxis laufen, meint Mednos-Geschäftsführerin Viola Behrens (links). Foto: Jansen

Die Hausarztpraxis in Gültlingen ist geschlossen und nach Sulz am Eck umgezogen – und gleichzeitig komplett neu. Von der Ärztin selbst bis zur Terminvergabe und der telefonischen Erreichbarkeit ändert sich einiges für die Hausarztpatienten. Was in der neuen Praxis alles möglich sein soll.









Link kopiert



Die Einrichtung ist fertig, das Praxisschild hängt – Die neue Hausarztpraxis in Sulz am Eck öffnet ihre Pforten. Nicht nur der Ortsteil und die Räumlichkeiten sind komplett neu für die ehemalige Gültlinger Praxis – auch die Ärztin, Olga Csorba, startet neu in Sulz am Eck.