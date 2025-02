Fasneteröffnung in Furtwangen Millimeter-Arbeit für die Narrenbaumsetzer

Nach dem Auftakt mit dem Klepfen der Fuhrkigili am Dreikönigstag wurde am Samstag offiziell die Fasnet in Furtwangen ausgerufen, der Narrenbaum aufgestellt und damit die fünfte Jahreszeit eröffnet.