1 Mit „L’ Aperitivo“ baut Romano Pontarollo (rechts) sein Angebot aus. Bürgermeister Thomas Haas gratulierte zur Eröffnung. Foto: Niklas Ortmann

Schiltach darf sich über ein weiteres kulinarisches Angebot im Herzen der Stadt freuen: Inhaber Romano Pontarollo setzt in seiner neu eröffneten Gaststätte L’ Aperitivo auf mediterrane Küche. Aber das ist noch nicht alles.









17 Uhr am Dienstag in der Schiltacher Stadtmitte: Die Tische vor dem Eiscafé La Gelateria sind voll belegt; viele Menschen genießen in der Nachmittagssonne eine Kugel Eis. Direkt nebenan ist es ruhiger: Das „L’ Aperitivo“ hat gerade seine Türen geöffnet. Romano Pontarollo unterhält sich mit Bürgermeister Thomas Haas, der auch zum Pressetermin gekommen ist, um dem Inhaber zur Neueröffnung zu gratulieren. Er habe keine große Werbung gemacht, sagt Pontarollo, aber der Andrang sei in den ersten Tagen dennoch groß gewesen: „Es hat sich schon rumgesprochen – das Städtle ist klein“.