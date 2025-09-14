Eröffnung in Rottweil: Schwarzwald Darts – neuer Verein startet gleich mit echtem Krimi

Der neu gegründete Verein Schwarzwald Darts hat mit einem gelungenen Eröffnungsevent offiziell seinen Start gefeiert. Und da gab es gleich einen Krimi
Packende Duelle, viel Begeisterung und positive Resonanz gab es zum Auftakt in Rottweil. In kürzester Zeit – innerhalb von nur vier Wochen – hatten die Mitglieder mit großem Engagement das Vereinsheim auf die Beine gestellt. Der Aufwand hat sich laut Mitteilung gelohnt: Zahlreiche Besucher aus der Region, fanden den Weg nach Rottweil, um gemeinsam den Dartsport zu feiern.