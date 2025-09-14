Eröffnung in Rottweil: Schwarzwald Darts – neuer Verein startet gleich mit echtem Krimi

Der neu gegründete Verein Schwarzwald Darts hat mit einem gelungenen Eröffnungsevent offiziell seinen Start gefeiert. Und da gab es gleich einen Krimi

Packende Duelle, viel Begeisterung und positive Resonanz gab es zum Auftakt in Rottweil. In kürzester Zeit – innerhalb von nur vier Wochen – hatten die Mitglieder mit großem Engagement das Vereinsheim auf die Beine gestellt. Der Aufwand hat sich laut Mitteilung gelohnt: Zahlreiche Besucher aus der Region, fanden den Weg nach Rottweil, um gemeinsam den Dartsport zu feiern.

Am Samstag fand im Rahmen der Promo Tour das finale Event statt, ein Einzel-Steeldart-Turnier, bei dem sich 50 Teilnehmer spannende Matches lieferten. Besonders bemerkenswert: Der jüngste Spieler war gerade einmal zwölf Jahre alt – ein deutliches Zeichen für die generationsübergreifende Begeisterung für den Präzisionssport.

Finale ein echter Krimi

Das Finale entwickelte sich zu einem echten Krimi, das am Ende mit einem knappen 6:5 entschieden wurde und für große Spannung sorgte.

Am Sonntag wurde es familiär: Beim Eltern-Kind-Steeldart-Turnier traten zwölf Teams gegeneinander an und sorgten für viele emotionale Momente und lachende Gesichter. Der Verein freute sich besonders über die bunte Mischung der Besucher – von jung bis alt war alles vertreten.

Begeistert von der tollen Resonanz

Die Vorstandschaft zeigte sich nach dem Wochenende rundum zufrieden: „Wir sind begeistert von der positiven Resonanz und dem breiten Einzugsgebiet. Dass wir als junger Verein schon so viele Menschen erreichen konnten, motiviert uns sehr“, so ein Sprecher des Vorstands. Das Feedback der Gäste war durchweg positiv – viele zeigten sich erfreut darüber, dass es in Rottweil nun ein neues sportliches Angebot gibt.

An diesem Wochenende war „Schwarzwald Darts“ auf dem Rottweiler Stadtfest vertreten, um alle Interessierten über das neue Angebot zu informieren.

Der Kontakt

Wer weitere Infos will, kann sich unter der E-Mail-Adresse info@schwarzwald-darts.de melden.