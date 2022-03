1 Durchschnitten zur Eröffnung symbolisch das Band (von links): Marktleiter David Glinka, Prokuristin Ulrike Rentschler, Bürgermeister Dieter Bischoff, Regionalleiter Süd, Frank Meng, und Kaufmann Rainer Rentschler. Foto: Stadler

20 Jahre hat Edeka Rentschler darauf gewartet, das Lebensmittelmittelgeschäft in der Porschestraße in Pfalzgrafenweiler übernehmen zu können. An diesem Donnerstag war es so weit.















Pfalzgrafenweiler - Der in Bösingen beheimatete Kaufmann Rainer Rentschler betreibt gemeinsam mit seiner Schwester Ulrike Rentschler als Prokuristin nunmehr ein Dutzend Märkte in der Region. Am neuen Standort in Pfalzgrafenweiler wurden seit Anfang März einige Veränderungen vorgenommen. Vor allem das Sortiment wurde erweitert und erstreckt sich nun mit 24 000 Artikeln auf eine Fläche von 1200 Quadratmetern.

Binnen zweieinhalb Wochen wurde, so Rainer Rentschler, vieles von rechts nach links gedreht, alles neu eingerichtet und ein neues Warenwirtschaftssystem eingeführt. Dass der Vollsortimenter auch optisch gewonnen hat, ist seiner Schwester Ulrike zu verdanken. Sie hat die Umgestaltungsarbeiten geleitet.

Bischoff: wichtig für die Gemeinde

Bürgermeister Dieter Bischoff schnitt am frühen Morgen gemeinsam mit den Inhabern Rainer und Ulrike Rentschler sowie Frank Meng, Regionalleiter Süd, und Marktleiter David Glinka symbolisch für die Neueröffnung ein Band durch. Bischoff unterstrich, dass dieser Lebensmittelmarkt mit seinem guten Konzept für die Gemeinde Pfalzgrafenweiler wichtig sei. Er dankte für den Mut, die Tatkraft und das Risiko, mit dem Edeka Rentschler dabei an den Start gehe.

Insgesamt 650 Mitarbeiter

Edeka Rentschler betreibt jetzt zwölf Märkte in der Region mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 170 000 Quadratmetern. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 650 Mitarbeiter, davon 40 in Pfalzgrafenweiler. Die Beschäftigten des bisherigen Betreibers wurden übernommen.