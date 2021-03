1 In der Hauptstraße 48 gibt es nun Kindermoden und Wäsche. Foto: Semenescu Foto: Schwarzwälder Bote

Rottweil (as). Ein neues Geschäft bereichert die Rottweiler Innenstadt: Die Einzelhandel Zollernalb GmbH eröffnet in der Hauptstraße 48 den 250 Quadratmeter großen S&D Store – was für die Kette Sons and Daughters steht. Das Sortiment, verteilt auf zwei Stockwerke, reicht von Babybekleidung über Bekleidung für Kinder und Jugendliche bis hin zur Wäsche für Erwachsene, ist auf Nachfrage zu erfahren. "Soft-Opening war am 17. März und ab dem 22. März haben wir regulär geöffnet", erklärt Geschäftsführer Claudius Maag. "Da Rottweil angrenzend an den Zollernalbkreis ist, war dies ein logischer Schritt, sich hierher zu vergrößern. Der Standort Rottweil hat nicht viele Kinderbekleidungs- und Wäschegeschäfte, daher war uns wichtig, die Rottweiler mit diesem zu versorgen", so Maag. Derzeit würden noch Angestellte gesucht.