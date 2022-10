Eröffnung in Horb

2 Das Team um Leiterin Verena Gekle (Mitte) und die Kinder freuen sich über die Eröffnung des Waldkindergartens. Foto: Ortmann

Es ist der erste seiner Art in Horb: Im neuen Waldkindergarten auf dem Schütteberg erwartet die Kinder Natur pur. Das Projekt wurde lange geplant – nun sind die ersten Kinder eingezogen.















Horb - Die Schutzhütte ist fertiggestellt, der Waldkindergarten seit einigen Tagen geöffnet – doch im Innenraum der Hütte deutet noch nichts auf spielende Kinder hin. Diese ist auch eigentlich nur ein Nebenschauplatz, eine Ausweichmöglichkeit bei Unwettern – ansonsten sind die Kinder hauptsächlich an der frischen Luft anzutreffen.

So auch bei der Eröffnungsveranstaltung, die dieser Tage bei freundlichem Herbstwetter abgehalten wurde. Die Kinder und die Erzieherinnen empfingen die zahlreichen Gäste im anliegenden Waldstück, sitzend auf abgesägten Baumstämmen, um den neuen Waldkindergarten hautnah vorzustellen. In der Mitte lagen von den Kindern gesammelte Kastanien, Tannenzapfen und Herbstblätter – Natur pur. Verena Gekle stimmte mit der Gitarre das Lied "Guten Morgen im Schüttewald" an, das die Kinder jeden Morgen zur Begrüßung singen, bevor dann gemeinsam gespielt, gewandert und gevespert wird – nach dem Händewaschen, versteht sich.

Kein Platz für Langeweile

Ab 7.30 Uhr können die Kinder in den Waldkindergarten gebracht werden – wenn die Sonne gerade aufgeht und die Wiese noch feucht ist, wie die Kinder selbst begeistert erzählten. Dass ihnen im Wald niemals langweilig wird, machten sie mit einem weiteren Lied deutlich: "Ich bin ein Waldkind, schaut mich an. An den Beinen hab ich Muskeln dran. Und ich klett’re auf die Bäume, lieg im Schnee. Und tanz im Klee", sangen sie.

Kindergartenleiterin Gekle zeigte den Gästen anschließend den Erzählstab – ein mit Federn geschmückter Ast –, der auch von den Kindern verwendet wird. "Er kann Feuer fangen, wenn man ihn zu lange in der Hand hält", warnte Gekle die Gäste scherzhaft davor, zu lange Reden zu halten.

"Ein richtig toller Waldkindergarten"

Bürgermeister Ralph Zimmermann nahm den Erzählstab dankend an und sagte, er sei "wahnsinnig neidisch" auf die Kinder: "Ich musste damals geschniegelt und gestriegelt in den Kindergarten gehen – in den Wald konnte ich erst nachmittags." Ein Waldkindergarten sei daher eine tolle Sache für Horb – allerdings sei es schwierig gewesen, einen geeigneten Platz zu finden. "Es hat ewig gedauert", sagte Zimmermann rückblickend auf die lange Planungsphase. Doch das Warten hat sich nach Ansicht des Bürgermeisters mehr als gelohnt: "Wow – das ist ein richtig toller Waldkindergarten", meinte er.

Platz für 20 Kinder

Nachdem Zimmermann spürte, wie der Erzählstab "richtig heiß" wurde, übergab er diesen an Hubert Würth, Geschäftsführer des Zweckverbands katholischer Kindertagesstätten, der die Trägerschaft für den Waldkindergarten übernommen hat. "Was lange währt, wird endlich gut", sagte Würth, der sich darüber freute, dass die ersten acht Kinder nun in den Waldkindergarten eingezogen sind. Im nächsten und übernächsten Jahr werden es dann 20 Kinder sein – damit ist der Waldkindergarten für die kommenden beiden Jahre bereits ausgebucht.