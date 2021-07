Eröffnung in Horb am 3. August

Ein Drogerie-Bereich bei Edeka – in Horb eröffnet das Unternehmen eine Marktkauf-Filiale. (Symbolfoto) Foto: Edeka

Edeka Südwest lüftet das Geheimnis, wie die neue Filiale auf dem Hohenberg eingerichtet wird.

Horb - Nun gibt Edeka Südwest auf Anfrage mehr Einblicke, wie der neue Marktkauf in Horb aussehen wird. So werde es auch einen Sushi-Shop sowie einen Thalia Bücher-Shop geben, wie Florian Heitzmann, Sprecher der Edeka Handelsgesellschaft Südwest mbH mitteilt. Eröffnet wird der Markt am Dienstag, 3. August 2021.

Das Unternehmen schreibt: "Der neue Markt wird über ein umfangreiches Sortiment an frischen Lebensmitteln, beliebten Edeka-Eigenmarken, bekannten Marken und Artikeln auf Discountpreisniveau verfügen. Dazu bieten wir kompetente Beratung an den Servicetheken für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Schwerpunkte legen wir auf die Auswahl an Bio-Produkten, das individuelle Sortiment an internationalen Spezialitäten, an gluten-, laktosefreien und veganen Produkten sowie auf Erzeugnisse aus der Region. Das umfangreiche Lebensmittelangebot wird ergänzt durch ein breites Sortiment an Drogerie- und Haushaltswaren, durch Elektroartikel, Kleidung, Schuhe, Fahrräder, Zeitschriften sowie weitere Artikel des täglichen Bedarfs."

Edeka übernimmt den Real-Standort in Horb.