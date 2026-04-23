Hier sind die Bilder: So sieht der neue Edeka-Markt in Hechingen aus

Lange mussten die Hechinger warten, jetzt ist der moderne Edeka-Vollsortimenter da. Der Markt setzt auf regionale Produkte, die Stadt gewinnt 55 neue Arbeitsplätze dazu. Wir haben die Bilder.

Wenn eine Zeitungskarikatur schon etwas älter, aber immer noch aktuell ist und gerahmt und hinter Glas als Gastgeschenk dient, dann muss sie das Thema voll getroffen haben. Klaus Stoppers Version von Loch Ness begeistert Franz Xaver Bumiller nach wie vor. Denn auf der Zeichnung taucht nicht das Urzeitmonster aus dem Wasser auf, sondern sein Supermarkt in der Hechinger Unterstadt mit ewig langer Vorgeschichte: „Da, es taucht wirklich auf“, war die Überschrift, als endlich die Bagger beim Einkaufszentrum an der Haigerlocher Straße anrückten. Anders als Nessie gibt es den riesigen Vollsortimenter, auf den auch die Kundschaft so lange hat warten müssen, seit Donnerstag tatsächlich.

Raumordnungsbehörden und streitbare Nachbarn können Großprojekte verzögern. Rekordverdächtig dürfte die Wartezeit auf den neuen Hechinger Supermarkt mit der stark regionalen Note im ganzen Südwesten fraglos sein. Investor Dr. Franz Xaver Bumiller, der schon das bisherige Einkaufszentrum im Eierle geschaffen hat, wollte sich so genau gar nicht mehr festlegen und sprach von einem Jahrzehnt der Geduldsproben. Aber am Ende wird manchmal doch alles gut: Der Hechinger Unternehmer glaubt jetzt wieder daran, dass auch in Deutschland eine Vision Wirklichkeit werden kann.

Netto-Schließung ebnete den Weg

Zu viele Märkte im Verhältnis zur Einwohnerzahl waren der Bremser für das Vorhaben. Dass der zur Edeka-Gruppe gehörende Discounter Netto im Einkaufszentrum geschlossen wird, ebnete dem neuen, großen und schönen Edeka schließlich den Weg. Danach allerdings mussten dann erst noch Juristereien mit der Nachbarschaft ausgefochten werden. Unterstützung, so betonte Franz Xaver Bumiller, gab es immer von der Stadt Hechingen: „Der Bürgermeister hat an mich geglaubt.“ Aber nicht allein Philipp Hahn. Über die Jahre hinweg sei er stets auch von vielen Mitbürgern darin bekräftigt worden, dass die Zollernstadt so einen Vorzeigemarkt brauche.

Am Vorabend des Eröffnungstages gab es Dankesworte, Lob und Komplimente im neuen Hechinger Edeka-Markt Beha an der Haigerlocher Straße. Bei der Feierstunde mit dabei waren (von links) Patrick Mogck (Vorstandsmitglied Edeka Südwest), Senior Heinz Beha, die Marktbetreiber Silke und Marc Beha, Bürgermeister Philipp Hahn und Bauherr Dr. Franz Xaver Bumiller. Foto: Ernst Klett

Das bekräftigte das Stadtoberhaupt: „Sie alle setzen mit diesem Markt ein starkes Zeichen für Vertrauen in unsere Stadt, für wirtschaftliche Entwicklung und für eine gute Zukunft Hechingens.“ Mit der Eröffnung, so Philipp Hahn, bekomme die Stadt etwas, das viele Bürgerinnen und Bürger schon lange vermisst hätten: einen modernen Vollsortimenter.

Mehr als ein Supermarkt

Hechingen sei bislang stark durch Discounter geprägt. Umso besser, dass die Zollernstadt ihr Angebot nun deutlich erweitern und qualitativ ergänzen könne. Hahn: „Einkaufen mit besonderer Wohlfühlatmosphäre ist das Stichwort.“

Geglaubt an die Bumiller-Vision hat ebenfalls Edeka Südwest. Deren Vorstandsmitglied Patrick Mogck attestierte dem jüngsten Zuwachs der Einkaufsgenossenschaft, dass sich der lange Kampf für den Standort gelohnt habe. Der Beha-Markt sei mehr als ein Supermarkt: ein Einkaufserlebnis, das Genuss, Vielfalt und Preisattraktivität miteinander verbindet. Einen Vollsortimenter in dieser Form und Qualität gebe es nur bei Edeka-Beha. Nicht ohne Grund sammelt die Familie mittlerweile in der dritten Generation Auszeichnungen und Preise für ihre Märkte.

40 Fahrradständer

Volker Göhr, Leitender Architekt beim Offenburger Büro Müller Huber, pries die hochmoderne und nachhaltige Nutzung des Gebäudes, das bei der Energetik die gesetzlichen Vorgaben weit übertreffe. Jeder dritte Stellplatz ist vorbereitet für Ladesäulen für E-Autos. Bei den knapp 40 Fahrradständen ist Platz auch für Lastenräder. Göhrs Fazit: „Ein perfekter Markt“.

Silke und Marc Beha hatten die Redebeiträge eröffnet. Wie schon beim symbolischen Spatenstich vor 555 Tagen und beim Richtfest vor 222 Tagen versicherte die Betreiberfamilie ein weiteres Mal, dass sie immer an das Hechinger Projekt geglaubt hätte. Die beiden Kaufleute haben ihren Teil dazu beigetragen: Nicht nur bundesweit waren sie unterwegs, um sich Ideen für ihre Nummer 2 nach dem Stammhaus in Mühlheim im Donautal zu holen. Zwei Reisen gingen sogar nach Österreich und Italien.

Ein Stück Region

Herausgekommen ist ein Hechinger Gourmettempel (F.X. Bumiller). Nichts Anonymes sollte es sein, sondern ein Stück Region. Schließlich ist die Familie inzwischen in dritter Generation bei Edeka. Seniorchef Heinz Beha (90) war in Hechingen mit dabei. Silke und Marc Beha setzen auch in Hechingen auf die Nähe zu ihren Kunden, sind bereits in die Stadtgemeinschaft integriert und bauen beim Sortiment auf das Motto „Aus der Region für die Region“. Bereits vor vier Wochen hat das Betreiberpaar im früheren Netto den zum neuen Edeka gehörenden Getränkemarkt eröffnet. Der sei eine perfekte Ergänzung.

35.000 Artikel auf 1850 Quadratmetern Verkaufsfläche

Im Hechinger Eierle ergibt sich nun ein rundes Bild. Der Edeka-Vollsortimenter macht das bisherige Angebot aus Textilien, Drogerieartikeln und Tierbedarf noch attraktiver. Insgesamt stehen den Märkten jetzt mit den 140 neuen 280 Parkplätze zur Verfügung. Im Edeka gibt es auf 1850 Quadratmetern Verkaufsfläche eine Auswahl von 35.000 Artikeln. Hinzu kommen am Eingang eine Bäckerei und ein Gastrobereich. Mit dem neuen Markt hat die Stadt 55 neue Arbeitsplätze hinzugewonnen.