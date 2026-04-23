Hier sind die Bilder: So sieht der neue Edeka-Markt in Hechingen aus

Lange mussten die Hechinger warten, jetzt ist der moderne Edeka-Vollsortimenter da. Der Markt setzt auf regionale Produkte, die Stadt gewinnt 55 neue Arbeitsplätze dazu. Wir haben die Bilder.
Wenn eine Zeitungskarikatur schon etwas älter, aber immer noch aktuell ist und gerahmt und hinter Glas als Gastgeschenk dient, dann muss sie das Thema voll getroffen haben. Klaus Stoppers Version von Loch Ness begeistert Franz Xaver Bumiller nach wie vor. Denn auf der Zeichnung taucht nicht das Urzeitmonster aus dem Wasser auf, sondern sein Supermarkt in der Hechinger Unterstadt mit ewig langer Vorgeschichte: „Da, es taucht wirklich auf“, war die Überschrift, als endlich die Bagger beim Einkaufszentrum an der Haigerlocher Straße anrückten. Anders als Nessie gibt es den riesigen Vollsortimenter, auf den auch die Kundschaft so lange hat warten müssen, seit Donnerstag tatsächlich.