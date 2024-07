Eröffnung in Haslach: Hier betreuen zwei Tagesmütter zusammen bis zu 15 Kinder

1 Tobias Falk (von links) von Falk und Partner Immobilienvermittlung freute sich zusammen mit Sachbearbeiter Sebastian Jakameit, Bürgermeisterstellvertreter Joachim Prinzbach, den Tagesmüttern Laura Schmitt und Gisela Müller sowie Hauptamtsleiter Adrian Ritter über die Eröffnung Foto: Stadt Haslach

Nachdem der Rat im Mai sein einhelliges Einverständnis für eine Förderung zugesagt hat, wurde jetzt die neue Kindertagesgroßpflegestelle eröffnet. Zwei Tagesmütter werden im Gebäude an der Haslacher Hauptstraße 7 Kinder an fünf Tagen betreuen, eine weitere Kraft soll bald eingestellt werden.









„Kindertagesgroßpflegestelle“, so lautet die amtsdeutsche Bezeichnung der neuen Kinderbetreuungsstätte in Haslachs Hauptstraße 7. Im ersten Obergeschoss des Geschäftsgebäudes haben laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Haslach Laura Schmitt und Gisela Müller ihr „Kinderstüble“ eröffnet. „In den hellen, freundlichen Räumen einer ehemaligen Gesundheitspraxis können sie ab sofort sieben Kinder im Kindergartenalter gleichzeitig betreuen, bis zu 15 an fünf Tagen in der Woche im entsprechenden Schichtbetrieb“, heißt es.