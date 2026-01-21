Eröffnung in Gutach: So will „Tila Nara“ zum Ort der Begegnung werden

Mit „Tilia Nara“ ist in Gutach ein Studio entstanden, in dem Yoga, Workshops und Ernährungsberatung unter einem Dach angeboten werden.
Linden waren zur Zeit der Kelten und auch später oft Orte der Zusammenkunft. Das belegen auch das Gasthaus Linde, der Lindenplatz und der Lindengarten in Gutach. Aber es gibt seit Januar eine neue Adresse, an der Menschen sich begegnen können und diese hat ebenfalls die Linde – im diesem Fall deren wissenschaftliche Bezeichnung „Tilia“ – im Namen. „Tilia Nara“ haben die beiden Gutacherinnen Stefanie Kautzmann und Melanie Seeger nämlich ihr Studio an der Gutacher Hauptstraße genannt, in dem sie seit Januar Yoga, Workshops und Ernährungsberatung anbieten.