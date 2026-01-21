Eröffnung in Gutach: So will „Tila Nara“ zum Ort der Begegnung werden

Linden waren zur Zeit der Kelten und auch später oft Orte der Zusammenkunft. Das belegen auch das Gasthaus Linde, der Lindenplatz und der Lindengarten in Gutach. Aber es gibt seit Januar eine neue Adresse, an der Menschen sich begegnen können und diese hat ebenfalls die Linde – im diesem Fall deren wissenschaftliche Bezeichnung „Tilia“ – im Namen. „Tilia Nara“ haben die beiden Gutacherinnen Stefanie Kautzmann und Melanie Seeger nämlich ihr Studio an der Gutacher Hauptstraße genannt, in dem sie seit Januar Yoga, Workshops und Ernährungsberatung anbieten.

Die beiden kennen sich über ihre Kinder, die in die gleiche Klasse gehen, berichten sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Und auch sonst begegneten sie sich häufiger. „Gutach ist ja nicht riesig, da läuft man sich immer mal wieder über den Weg, zum Beispiel bei Vereinen“, erzählen die beiden Frauen. Sie kamen ins Gespräch und begannen bald auch, zusammen mit ihren Hunden Gassi zu gehen. „Dabei haben wir auch darüber gesprochen, was wir nach der Elternzeit machen“, so Kautzmann und Seeger. Denn für beide war klar, dass sie sich nach dieser beruflich umorientieren müssten, da ihre bisherigen Tätigkeiten nicht mit einem Familienleben vereinbar waren. Kautzmann arbeitete vorher nämlich beim diakonischen Krankenhaus in Freiburg. Seeger führte die Akademie der Konditoren in Berlin.

Berufliche Umorientierung nach der Elternzeit

Ihre Elternzeit hatten beide genutzt, um ihre Hobbies weiterzuentwickeln. Kautzmann machte schon seit Langem Yoga und nahm auch an Kursen des TuS Gutach teil. „Als die Leiterin dort verkündete, dass sie aufhört, habe ich mir gedacht, dass ich das ja machen könnte“, so Kautzmann. Sie machte schließlich ihren Lehrerschein. Seeger hatte sich derweil zum „Birth Keeper“ weitergebildet. „,Birth Keeper’ sind so etwas ähnliches wie eine Doula“, erklärt Seeger. „Sie sind nicht medizinisch ausgebildet und bilden die Schnittstelle zwischen der Frau und dem medizinischem Personal.“ Schon zu diesem Zeitpunkt habe dabei das Thema Ernährung bei ihr im Mittelpunkt gestanden. Bei ihren Spaziergängen sprachen sie darüber, dass ihre beiden Themen Bewegung und Ernährung sich ergänzen. Vor rund anderthalb Jahren kamen sie dann auf die Idee, das Studio zu gründen – dafür brauchten sie Räume. „Wenn man Workshops anbieten will, braucht man dafür Platz. Und Ernährungsberatung ist etwas sehr Persönliches, das braucht einen Raum, der Gemütlichkeit ausstrahlt, keine Büroatmosphäre“, erklären die beiden Frauen.

Doch die Suche nach einem geeigneten Gebäude erwies sich als nicht so einfach. Durch Zufall fanden sie schließlich die perfekten Räume in einem ehemaligen Architekturbüro – die Besitzer wollten die Zimmer, die sie bis dahin als Hobbyraum genutzt hatten, nun vermieten. Für Seeger und Kautzmann waren sie optimal und boten mit 115 Quadratmetern genug Platz für ihre Ideen.

Teilnahme an einem Online-Markenworkshop

Zuvor hatten die Gutacherinnen im Sommer 2025 einen Online-Markenworkshop besucht, um herauszufinden, „wer wir sind und was wir wollen“, wie sie zusammenfassen. Dabei entwickelten sie ein Logo, suchten Farben aus und entwickelten den Namen des Studios. „Tilia Nara“ enthält die Linde als Ort der Zusammenkunft und mit „Nara“ den Wortstamm von „Nahrung“ im Althochdeutschen. Dann gründeten sie eine Unternehmergesellschaft, von der sie Gesellschafterinnen und Geschäftsführerinnen sind. Im Dezember richteten Kautzmann und Seeger die Räume ein, seit Januar laufen die ersten Kurse und die Ernährungsberatung. Es werden Yoga und Powerflow, eine Abwandlung mit höherem sportlichen Anspruch, angeboten. Außerdem gibt es Schwangerschafts- und Rückbildungsyoga und es es ist ein Kurs für Kinder geplant. Desweiteren können Workshops gebucht werden, zum Beispiel Detoxwochen.

Teilnehmen kann jeder, wobei bisher vor allem Frauen ab etwa 30 Jahren dabei sind. „Die Nachfrage ist da, aber es sind noch Plätze frei“, so Seeger und Kautzmann. Sie hoffen, dass ihr Studio langfristig zu einem „Ort der Begegnung, des Austausches und des Wachstums“ wird.

Kurse

Dienstags wird ab 9 Uhr Hatha-Yoga angeboten, „Power Flow“ findet dienstags ab 10.15 Uhr statt. „Mama to be-Yoga“ ist jeden Donnerstag ab 9.30 Uhr. „Rückbildung mit Yoga“ wird jeden Donnerstag ab 10.45 Uhr angeboten. Anmeldungen für diese Kurse sind über die Homepage www.studiotilianare.de möglich.