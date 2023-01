2 Ralf Hemminger in seinem neuen Laden "Die Feuerwehrklamotte" in Dunningen. Er hat sich mit einem eigenen Handelsbetrieb selbstständig gemacht. Foto: Otto

Es ist ein Klamottenladen der besonderen Art, der da in Dunningen neu eröffnet. Die vorherrschende Farbe des Sortiments ist Blau. Und der Name ist Programm: In der "Feuerwehrklamotte" kleidet Ralf Hemminger Einsatzkräfte von Kopf bis Fuß ein.















Dunningen - Die Schaufensterpuppe in voller Feuerwehr-Einsatzmontur lässt schon jetzt manche Passanten neugierig innehalten und durch die Scheiben linsen. In den jahrelang leer stehenden Räumen in der Gartenstraße, in denen einst ein Getränkemarkt beheimatet war, ist neues Leben eingekehrt.

Räume mit kräftiger Unterstützung renoviert

Ralf Hemminger hat gemeinsam mit der Familie, Freunden, Feuerwehrkameraden und heimischen Handwerkern die Räume im Erdgeschoss renoviert und ein Laden eingerichtet, der jedes Feuerwehrherz höher schlagen lassen dürfte. Schutzausrüstung, Dienstkleidung, Uniformen, Helme, Schuhe, Kleidung für die Jugendfeuerwehren – ja sogar Flammschutz-Unterwäsche gibt’s im Sortiment. "Alles was ein Feuerwehrler am Körper tragen kann", sagt Hemminger.

In Sachen Feuerwehrbekleidung kennt er sich aus

Doch wie kommt es dazu? Ralf Hemminger ist natürlich selbst Feuerwehrmann und aktive Einsatz- und Führungskraft in Dunningen. Im Bekleidungssektor für die Feuerwehr kennt er sich aus – sieben Jahren lang hat er bereits nebenberuflich Feuerwehrdienst- und Schutzkleidung sowie Teamkleidung für Vereine und Handwerk vertrieben. Nach fast 30 Jahren Tätigkeit im Rettungsdienst wagte er im vergangenen Jahr den Sprung in die Selbstständigkeit und gründete mit der "Hemminger Handelsvertretung" einen eigenen Betrieb.

37 Herrengrößen

Was im heimischen Keller begann, baut der 56-Jährige nun mit den neuen Geschäftsräumen in der Gartenstraße mit viel Elan aus. Im Ausstellungsraum kann die Kleidung begutachtet und bei Bedarf natürlich anprobiert werden. "Das ist für viele schon ein enormer Vorteil. Wir haben allein 37 unterschiedliche Herrengrößen", schmunzelt Hemminger, der Regionalvertreter für die Herstellerfirma Büttner ist. Frauen seien in den Feuerwehren auf dem Vormarsch, weshalb natürlich auch die Damenschnitte im Sortiment sind.

Von Dunningen bis Rottenburg

Eingekleidet mit Schutz- und Dienstkleidung werden die Feuerwehrkräfte natürlich von der jeweiligen Gemeinde – und Hemminger hat viel Platz, um ganze Gruppen zur Anprobe begrüßen zu können. Im Lager zeigt sich, wie groß sein Einzugsgebiet ist: Da hängen Jacken mit Emblemen der Feuerwehren aus Dunningen, Bösingen-Herrenzimmern oder Aldingen ebenso wie aus Baden-Baden, Rottenburg und Elzach.

Und mancher Feuerwehrler will sich neben der Grundausstattung auch noch selbst etwas gönnen, weiß Hemminger. Fleecejacken mit Feuerwehrschriftzug beispielsweise kämen sehr gut an. Sogar eine Mini-Fleecejacke hängt im Ausstellungsraum – bestickt mit dem Schriftzug der Kinderfeuerwehr Rottweil.

Der Dunninger arbeitet in Sachen Beschriftung seit vielen Jahren mit Geschäftspartner Michael Eberle von "Einfach anziehend" aus Dietingen zusammen – der ihn einst überhaupt erst auf die Bekleidungsschiene brachte. "Das hat mich einfach interessiert", erzählt Hemminger. Aus erstem Interesse ist nun der Hauptberuf geworden.

Eröffnung am Samstag

Für das neue Geschäft in Dunningen, das mit Lager und Verwaltungsfläche rund 300 Quadratmeter umfasst, hat er noch viel vor: Das Spektrum soll um Arbeits- und Berufskleidung erweitert werden. Zunächst aber steht nun einmal die offizielle Eröffnung an, zu der am Samstag von 9 bis 16 Uhr alle Interessierten in die "Feuerwehrklamotte" eingeladen sind. Bürgermeister Peter Schumacher war bereits da und hat dem Neugründer – und Musikerkamerad – ein Blümchen vorbeigebracht.