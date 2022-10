1 Die Dornstetter Unternehmer und die Erzieherinnen freuen sich mit Bürgermeister Bernhard Haas (rechts) und Kindergartenleiterin Yvonne Schweiker (Dritte von rechts) über die Eröffnung des Waldkindergartens. Foto: Stadt Dornstetten

Der Waldkindergarten Dornstetten hat seinen Betrieb aufgenommen. In einem Waldstück bei Hallwangen haben die Kinder ein Areal, wo sie nach Herzenslust spielen können.















Dornstetten - 20 Plätze für Kinder ab drei Jahren bietet der neue Waldkindergarten Dornstetten. Betreuungszeiten sind Montag bis Freitag von 7.30 bis maximal 13.30 Uhr.

Der Waldkindergarten ist ein Kooperationsprojekt der Stadt Dornstetten mit der Kinderwerkstatt Eigen-Sinn. Diese betreibt bereits den Waldkindergarten in Freudenstadt und ist auch Träger des neuen Angebots in Dornstetten. Für Bürgermeister Bernhard Haas ein Glücksfall: "Wir freuen uns sehr, mit der Kinderwerkstatt Eigen-Sinn einen erfahrenen Partner zu haben", wird er in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Morgendlicher Fußmarsch

In einem Waldstück oberhalb des Friedhofs in Hallwangen hat der neue Waldkindergarten nun sein Areal. Bald soll in der Nähe auch eine Hütte oder ein Bauwagen als Schutzraum errichtet werden. Dafür ist noch ein Bebauungsplanverfahren erforderlich, so die Stadtverwaltung weiter. Bis dahin dient der alte Kindergarten in Hallwangen als Schutzunterkunft bei schlechtem Wetter sowie als morgendlicher Treffpunkt. Von dort gehen die Kinder anschließend gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften in den Waldkindergarten.

Bis zum Bau der Waldunterkunft müssen auf diesem morgendlichen Fußmarsch auch Materialien, Geräte und Verpflegung mitgenommen werden. Für deren Transport – und für kurze Beine, denen der Weg vielleicht noch zu anstrengend ist – haben die Teilnehmer des Dornstetter Unternehmerfrühstücks dem Waldkindergarten zum Start ein Geschenk gemacht: einen Bollerwagen.

"Als Unternehmerfrühstück können wir einen Samen säen und mit der kleinen Spende etwas dafür tun, Nachwuchs heranzuziehen, der gerne in der Region bleiben und zukünftig auch einmal leben und arbeiten will", erklärt Stephan Klumpp von der Firma Proplas, der die Idee dazu hatte. Viele Unternehmer schlossen sich dieser Initiative an. Kindergartenleiterin Yvonne Schweiker freute sich über das Geschenk zum Start. "Das ist ein Signal von Ihnen als Unternehmen an die Kinder: ›Ihr seid uns wichtig‹."

Offizielle Einweihung im Frühjahr

Knapp ein Jahr ist es her, seit der Gemeinderat den Beschluss fällte, der den Weg zum Waldkindergarten möglich machte. Es folgten intensive Arbeitsmonate für Hans-Martin Haist von der Kinderwerkstatt Eigen-Sinn, Kindergartenleiterin Yvonne Schweiker und das Team der Stadtverwaltung.

Die offizielle Einweihung des Kindergartens soll im Frühjahr erfolgen. Anmeldungen und Aufnahmen sind aber ab sofort möglich, ebenso Vor-Ort-Besuche zum Kennenlernen des Angebots. Besuche können mit Kindergartenleiterin Yvonne Schweiker vereinbart werden unter Telefon 0176/87 91 68 59 oder E-Mail an y.schweiker@kiwe-eigensinn.de. Anmeldungen für den Waldkindergarten laufen über die Dornstetter Stadtverwaltung. Ansprechpartnerin dort ist Stefanie Vandersee unter Telefon 07443/96 20 41 oder per E-Mail an stefanie.vandersee@dornstetten.de.