Eröffnung in Deißlingen: Werkbude wird neuer Treffpunkt für Tüftler und Genießer

Der ehemalige Narrenkeller in Deißlingen erwacht zu neuem Leben. Das ist künftig in der „KreativWerkbude AusSchlachthaus“ geboten.

Das Projekt erfüllt einen langgehegten Wunsch der „Brückenbauer“ und geht unter der Leitung von Thomas Zihsler an den Start. Gemeinsam mit seinem engagierten Team, bestehend aus Bernd Wagner, Rudolf Hettich, Ingrid Litz und Eberhard Sinner, hat er einen Ort geschaffen, der für jeden offen steht, der seiner Fantasie freien Lauf lassen möchte: einen Ort für Kreativität, Austausch und Gaumenfreuden.

Die Werkbude, die sich im Untergeschoss des Schlachthauses (ehemaliger Narrenkeller) befindet, ist als ein Treffpunkt konzipiert, an dem Gemeinschaft und Kreativität Hand in Hand gehen sollen.

Von Holzarbeiten bis zum Singen

Hier kann man handwerkliche Fähigkeiten entfalten – sei es beim Arbeiten mit Holz, beim Nähen, Basteln, Malen oder bei anderen kreativen Ausdrucksformen. Es gibt auch Platz zum Singen, Lesen und für viele andere kreative Aktivitäten.

Die Werkbude soll ein Ort sein, an dem man Gleichgesinnte treffen, plaudern und sich über Ideen und Projekte austauschen kann – ganz egal, ob man lange kreativ tätig oder einfach nur neugierig ist. Natürlich, so betont Bernd Wagner, sind auch ausländische Mitbürger eingeladen sich einzubringen. Er ist für alle Ansprechpartner, die gerne backen oder kochen.

Eröffnung am 23. Oktober

Aktuell ist das Team noch voll im Arbeitseinsatz, damit bis zur Eröffnung am 23. Oktober alles pünktlich fertig wird. Die Freude und der Stolz auf die Verwirklichung dieses Projekts sind groß. Das Projekt wird finanziell von der Bürgerstiftung Rottweil unterstützt.

Die feierliche Eröffnung beginnt am Donnerstag, 23. Oktober, um 17 Uhr mit der offiziellen Zeremonie, zu der auch Bürgermeister Ralf Ulbrich erwartet wird. ﻿