Eröffnung in Deißlingen: Werkbude wird neuer Treffpunkt für Tüftler und Genießer

Der ehemalige Narrenkeller in Deißlingen erwacht zu neuem Leben. Das ist künftig in der „KreativWerkbude AusSchlachthaus“ geboten.
Das Projekt erfüllt einen langgehegten Wunsch der „Brückenbauer“ und geht unter der Leitung von Thomas Zihsler an den Start. Gemeinsam mit seinem engagierten Team, bestehend aus Bernd Wagner, Rudolf Hettich, Ingrid Litz und Eberhard Sinner, hat er einen Ort geschaffen, der für jeden offen steht, der seiner Fantasie freien Lauf lassen möchte: einen Ort für Kreativität, Austausch und Gaumenfreuden.