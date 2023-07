Jetzt ist die Nachricht raus: Das Modehaus Zinser will in Nagold ein so genanntes „Off-Price“-Geschäft eröffnen. Standort ist ein großer Teil der Räume, in denen aktuell noch das Modehaus Finkenbeiner seine Waren anbietet.

Per Pressemitteilung machte die Zinser-Gruppe am Montagnachmittag ihr Vorhaben bekannt. „Zinser eröffnet weiteres Off-Price Geschäft in Nagold“, heißt es darin. Weiter wird erläutert, dass nach der Eröffnung eines Stores in Rottenburg Ende des Jahres 2021 und einer erfolgreichen Testphase, die Zinser-Gruppe ab November einen weiteren Standort in Nagold plane.

Damit ist auch das Geheimnis gelüftet, wie die Nachfolgenutzung der Räume des Modehauses Finkenbeiner in der Hirschstraße Nagolds aussehen wird. Zinser will eigenen Angaben zufolge einen „Großteil der bisherigen Räumlichkeiten“ des Nagolder Traditionsmodehauses anmieten – die Rede ist von einer Fläche von 700 Quadratmetern.

Kleinere Renovierungs- und Umbauarbeiten

Der Mietvertrag wurde zunächst für zweieinhalb Jahre geschlossen, wobei die Option auf Verlängerung bestehe. Nach „kleineren Renovierungs- und Umbauarbeiten“ soll die Eröffnung Anfang November stattfinden.

Die Zinser-Gruppe wird allerdings nicht die gesamten bisherigen Finkenbeiner-Räume anmieten. „Die Familie Lorenz, als Eigentümer der Immobilie, wird auf weiteren 150 Quadratmetern einen Concept-Store mit Café an gleicher Adresse betreiben„, heißt es in der Pressemitteilung. Darin wird auch Michael Lorenz zitiert: „Auch wenn wir uns mittlerweile auf andere unternehmerische Tätigkeiten konzentrieren müssen, so ganz möchten wir das Thema stationärer Handel nicht sein lassen.“

Innenstadt attraktiv halten

Für beide Seiten gehe es im Kern darum, „die Innenstadt weiter attraktiv zu halten und die Frequenz trotz aller Herausforderungen des Bekleidungs-Marktes zu stabilisieren“, teilt Zinser mit.

Das Sortiment in dem neuen Nagolder Store werde vom Zinser-Einkaufsteam mitgesteuert. „Es werden Damen- und Herren-Kollektionen unserer Top-Marken mit einem Rabatt von mindestens 30 Prozent verkauft, welche in fachgerechter Präsentation konzentriert in der Innenstadt Nagolds angeboten werden“, kündigt das Unternehmen an.

In der Hirschstraße in Nagold stehen Veränderungen an. Foto: Thomas Fritsch

„Wir wollen mit diesem Konzept in einem Gebiet, wo unsere Marke Zinser bereits bekannt ist, mit kleineren Flächen zwischen 700 und 1000 Quadratmetern einen markenaffinen, preissensiblen Kunden ansprechen“, so Christian Klemp, Sprecher der Geschäftsführung, Modehaus Zinser.

Der Standort Nagold, als „Tor zum Schwarzwald“ ergänze das Angebot in der Region zusätzlich zu den bestehenden Zinser-Filialen in Tübingen, Herrenberg, VS-Schwenningen, Offenburg, Lahr, Reutlingen und Singen.