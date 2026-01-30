Eröffnung im Kreis Calw: Start der Hesse-Bahn - das sind die wichtigsten Zahlen und Fakten

Die reaktivierte Strecke nach Weil der Stadt wird am Samstag eröffnet, tags darauf verkehren die Züge dann laut Fahrplan. Ein Mammutprojekt geht zu Ende. Ein Grund zu feiern.
Jahrzehntelanges Planen und jahrelanges Bauen haben ein Ende: Die Hermann-Hesse-Bahn (HHB) geht am Samstag, 31. Januar, in Betrieb. Ab Sonntag, 1. Februar, fährt sie dann laut Fahrplan und verbindet Calw mit Weil der Stadt und damit über die Schiene mit der Region Stuttgart. Das wird am Samstag gebührend gefeiert. Bis es so weit ist, war es aber ein langer Weg. Die Zahlen sprechen für sich. Wir haben Fakten zur HHB zusammengetragen.