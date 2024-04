1 Rund 300 Journalisten tummelten sich am Mitwoch bei der Eröffnung des neuen Themenbereichs Kroatien mit der neuen Achterbahn „Voltron Nevera“. Foto: Göpfert

Im Europa-Park ist nach fünf Jahren Planungs- und Bauzeit eine der spektakulärsten Achterbahnen weltweit eröffnet worden.









Was vorab über die Bahn bekannt geworden war, hatte die Herzen von Adrenalin-Junkies und Achterbahn-Fans höher schlagen lassen. Patrick Marx, der Chefingenieur bei der Entwicklung der „Voltron Nevera“, heizte am Mittwochvormittag die Spannung bei den rund 300 angereisten Journalisten dann weiter an: „Das hat vor uns noch keiner gewagt“, sagte Marx beim Interview mit Ingo Dubinski, dem Moderator der Eröffnungsfeier im neuen Kroatischen Themenbereich, über dessen Herzstück – die neue Achterbahn, die 14. insgesamt im Europa-Park. Angekündigt worden war die „Voltron“ als eine der spektakulärsten „Coaster“ weltweit mit mehreren Rekorden.