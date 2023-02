Restauranteröffnung in Schömberg

An der Liebenzeller Straße in Schömberg hat ein Restaurant mit dem Namen Dora neu eröffnet. Die Gäste dürfen sich auf ein breites Angebot freuen.









Die Gäste dürfen sich auf ein breites Angebot freuen. So werden im Restaurant „Dora“ in Schömberg italienische Spezialitäten wie Pizza- und Pasta-Gerichte angeboten. Aber auch die deutsche Küche kommt dabei nicht zu kurz. So gibt es Fleischgerichte wie Schnitzel und Steak. Als Beilage dürfen Spätzle nicht fehlen.

Gerichte zum Abholen

Inhaberin Marija Kojadin kocht dabei auch selbst. Die Kroatin bietet nicht nur italienische und deutsche Gerichte, sondern zum Beispiel auch die Balkanplatte an. Spezialitäten wie etwa Cevapcici dürfen dabei nicht fehlen. Jeden Tag gibt es einen Mittagstisch. Alle Gerichte dürfen abgeholt werden. Inzwischen hat Kojadin auch einen eigenen Koch eingestellt.

Umbau dauert drei Monate

In dem Gebäude befand sich bereits vorher ein Restaurant. Kojadin ließ aber zur Neueröffnung die Küche und den Tresen umbauen. Die Gaststube bekam neue Sitze.

Auch die Dekoration wurde erneuert. Rund 40 000 Euro wurden dafür investiert. Die Umbauarbeiten dauerten rund drei Monate.

Für die Gäste stehen 70 Sitzplätze zur Verfügung. Das Restaurant „Dora“ hat zudem acht eigene Parkplätze. Jetzt hofft die Inhaberin, dass Einheimische und Gäste das neue Angebot annehmen.

Gerade im Kernort war das gastronomische Angebot nicht gerade üppig, wie in der Bevölkerung immer wieder moniert wurde.

Für das Kurhausrestaurant hat die Gemeinde Schömberg inzwischen auch einen Pächter gefunden. Die Eheleute Sadiqi übernehmen im April den Restaurantbetrieb, teilte die Gemeinde Schömberg im Dezember mit.