Eröffnung der Lahrer „Jamm-Bar“: Der Funke springt bei der Premiere nicht ganz über

1 Wolfgang Muthspiel spielte zur Eröffnung der „Jamm-Bar“ vor 50 Zuschauern. Foto: Haberer

Zur offiziellen Eröffnung der neuen „Jamm-Bar“ war der österreichische Gitarrist Wolfgang Muthspiel im oberen Foyers des Lahrer Parktheaters zu Gast. 50 Zuschauer verfolgten den Auftritt, die gewünschte Atmosphäre stellte sich jedoch nicht ein.









Muthspiel tauchte bei der offiziellen Eröffnung der „Jamm-Bar“ in die Klangwelt der klassischen Etüden, der hochvirtuosen Übungsstücke ein. Sein im Rahmen der neuen Kooperation mit dem Straßburger Festival „Jazzdor“ angesetzte Solokonzert setzte musikalisch sicherlich eine starke Duftmarke, die klar aus dem klassischen Ansatz des neuen Albums des Jazzgitarristen schöpfte. Die in sich gekehrte, fast etwas selbstverliebt wirkende Bühnenpräsenz Muthspiels und die bei aller Virtuosität doch eher akademisch angelegte Aura seines Vortrags, erlaubte am Ende aber nicht ansatzweise den atmosphärischen Glanz, den man sich für die Feuertaufe einer neuen Spielstätte gewünscht hätte.