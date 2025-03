In Schwenningen wartet ein „Pool voller Möglichkeiten“

Eröffnung der „Jobs for Future“

1 Am Stand der Firma SHW zeigen sich viele potenzielle Bewerber interessiert. Foto: Leroy Behrens

Auf der „Jobs for Future“ treffen Berufseinsteiger, Weiterbildungsinteressierte und Unternehmen direkt aufeinander. Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Aussteller in den Messehallen in Schwenningen vertreten. Ein Austausch auf „Augenhöhe“.









„Die Jobs for Future ist eine Messe für alle, die am Beginn ihres Berufslebens stehen, sich fortbilden oder weiterqualifizieren möchten“. Mit diesen Worten eröffnet Messeleiter Jan Goschmann die „Jobs for Future“ 2025.