Eröffnung auf dem Münsterplatz: Villinger Weihnachtsmarkt feiert gelungenen Auftakt

Auf den Schwenninger Adventsmarkt folgt der Villinger Weihnachtsmarkt: Der Markt ist am Freitagabend durch Oberbürgermeister Jürgen Roth auf dem Münsterplatz eröffnet worden.

Die letzten Waren wurden in die weihnachtlich dekorierten Hütten eingeräumt, während der Geruch von Glühwein, Punsch, Crêpe und Grillwurst bereits über den Villinger Münsterplatz zog. Schon zur Mittagszeit herrschte am Freitag, dem ersten Tag des Villinger Weihnachtsmarkts, reges Treiben. Die ersten Besucher nutzten die Gelegenheit für einen Rundgang und warfen neugierige Blicke in die Hütten.

Mit Einbruch der Dunkelheit setzte dann die stimmungsvolle Beleuchtung am Münster ein und verlieh dem Platz ein besonderes Flair. Trotz Nieselregen blieb der Andrang groß – und die Stimmung ungetrübt.

Offizielle Eröffnung

Pünktlich um 19 Uhr eröffnete Oberbürgermeister Jürgen Roth Weihnachtsmarkt offiziell. An seiner Seite war Pfarrer Oliver Uth. „Für uns ist der Weihnachtsmarkt eine wertvolle Tradition“, betonte Roth in seinen kurzen Eröffnungsworten und freute sich darüber, dass das Angebot bereits am ersten Tag sehr gut angenommen wurde.

Mit dem Markt solle nicht nur das Gewerbe erreicht werden, sondern den Bürgern auch die Möglichkeit gegeben werden, zusammenzukommen. Er lud alle dazu ein, den Markt und die Vorweihnachtszeit zu genießen. Im selben Zug richtete er ein großes Lob an die WIR VS, die „ganz schön viel Arbeit“ in den Weihnachtsmarkt gesteckt habe.

Pfarrer Uth ging in seinen Grußworten kurz auf die Geschichte des Adventskranzes ein – schließlich ist der riesige Adventskranz, der den Münsterbrunnen umrahmt, einer der Neuerungen in diesem Jahr. Er hob auch hervor, dass der Weihnachtsmarkt Menschen zusammenbringe und betonte, dass die Adventszeit stets daran erinnere, dass man nicht allein sei. Musikalisch wurde die Eröffnung von dem Duo BarthaTunes umrahmt.

Unsere Empfehlung für Sie Adventsmarkt Schwenningen Beliebte Weihnachtshits zum Abschluss Der Adventsmarkt in Schwenningen ist vorbei. Einen gelungenen Abschluss gab es mit dem traditionellen Auftritt der Stadtmusik Schwenningen auf dem Muslenplatz.

Bis einschließlich Sonntag, 14. Dezember, ist auf dem Villinger Münsterplatz für Groß und Klein einiges geboten. Für Kinder steht für die gesamte Dauer des Marktes eine Eisenbahn bereit, am Samstag, 6. Dezember, ist der Nikolaus zu Besuch und am Dienstag, 9. Dezember, lockt der Kindertag mit einem vielfältigen Programm. Von 13 bis 17 Uhr ist die Lebkuchenwerkstatt des Jugendhauses K3 vor Ort und Kinder können in der Eventhütte bunte Lebkuchenherzen dekorieren. Um 15 Uhr zeigt Dieter Sirringhaus mit seiner Villinger Puppenbühne das Kasperletheater.

Musikalisches Programm

Darüber hinaus lockt ein musikalisches Rahmenprogramm auf den Münsterplatz – mit dabei sind unter anderem das Jugendblasorchester der Stadtmusik Schwenningen, Matthias Rapp unplugged oder Sebastian Schnitzer am Klavier. Außerdem werden in der neuen Eventhütte Workshops angeboten.

Und natürlich gibt es wieder ein breites Angebot an Kunsthandwerk, Handgemachtem und kulinarischen Köstlichkeiten, ebenso wie Glühwein, Punsch und Co.

Der Markt hat montags bis samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Das komplette Programm gibt es unter www.weihnachtsmomente-vs.de.