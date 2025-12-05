Eröffnung auf dem Münsterplatz: Villinger Weihnachtsmarkt feiert gelungenen Auftakt

Auf den Schwenninger Adventsmarkt folgt der Villinger Weihnachtsmarkt: Der Markt ist am Freitagabend durch Oberbürgermeister Jürgen Roth auf dem Münsterplatz eröffnet worden.
Die letzten Waren wurden in die weihnachtlich dekorierten Hütten eingeräumt, während der Geruch von Glühwein, Punsch, Crêpe und Grillwurst bereits über den Villinger Münsterplatz zog. Schon zur Mittagszeit herrschte am Freitag, dem ersten Tag des Villinger Weihnachtsmarkts, reges Treiben. Die ersten Besucher nutzten die Gelegenheit für einen Rundgang und warfen neugierige Blicke in die Hütten.