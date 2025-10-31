Eröffnung am 27. November: Ettenheimer Kaufland-Kunden müssen sich auf Neuerungen einstellen

Die Ettenheimer Kaufland-Filiale hat seit April wegen Umbau geschlossen. Wenn der Supermarkt in einem Monat wieder öffnet, wird einiges anders sein.
Altbackene Ziegelsteinmauern, veraltete Verkaufsflächen, der Parkplatz voller Schlaglöcher und Risse: Jahrzehnte lang nagte der Zahn der Zeit an der Ettenheimer Kaufland-Filiale am Bahndamm. Immer wieder stand das Thema Sanierung im Raum, geschehen war jedoch lange nichts. Im April dieses Jahres hatte das Warten ein Ende: Seit rund einem halben Jahr ist das Warenhaus dicht, statt Kunden gehen seither Handwerker ein und aus.