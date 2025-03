Eröffnung am 14. März: Boden steht im Mittelpunkt der Hechinger Nabu-Ausstellung

1 Böden sind Thema und ihre Rolle in der Natur sind Thema einer neuen Ausstellung im Hechinger Rathaus. Foto: Maria Belcevska-Stein

Mit Bodenproben, Fotos und Roll-Ups gibt der Nabu Hechingen ab Freitag, 14. März, besondere Einblicke in die Natur. Das erwartet die Besucher der Rathausgalerie.









Link kopiert



Lebensraum, Nahrungsquelle, Wasserfilter und Kohlenstoffspeicher: Der Boden ist mehr als nur ein Untergrund, auf dem man geht. Entsprechend widmet sich die Hechinger Gruppe des Naturschutzbunds (Nabu) in einer Ausstellung in der Rathausgalerie diesem Thema: Unter dem Titel „Gesunder Boden – unsere Lebensgrundlage“ gibt es die vielfältigen Aspekte des Bodens zu sehen, einschließlich seiner Entstehung, Eigenschaften und ökologischen Funktionen. Unter den Ausstellungsexponaten sind beispielsweise Bodenexponate der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg in Form von Kastenprofilen. Laut der Stadt Hechingen bieten diese Bodenproben spannende Einblicke sowohl in den Aufbau der Böden als auch ihre Entwicklung.