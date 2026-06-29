Ernteschätzung: Deutsche Obstbauern erwarten beste Kirschenernte seit Jahren

Das Wetter hat in diesem Jahr mitgespielt: Die Obstbauern in Deutschland erwarten eine reiche Kirschenernte. Sie dürfte deutlich höher als der langjährige Schnitt ausfallen.
Wiesbaden - Deutschlands Obstbauern stehen voraussichtlich vor einer der besten Kirschenernten seit Jahren. Nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamts dürfte die Erntemenge für Süß- und Sauerkirschen dieses Jahr bei rund 51.100 Tonnen liegen. Damit werde die Kirschenernte wohl um 8,5 Prozent höher ausfallen als im schon ertragreichen Vorjahr (47.100 Tonnen) und 13,5 Prozent über dem zehnjährigen Durchschnitt von 45.200 Tonnen liegen.