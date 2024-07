Ernteprognose in Enzklösterle: Gibt es dieses Jahr viele Heidelbeeren?

1 Heidelbeerprinzessin Jody wurde dann doch noch fündig und pflückte eifrig Heidelbeeren. Foto: Angela Baum

Blaues Gold, Powerfrucht aus der Heimat – die Heidelbeere hat viele Namen. Und sie gibt einem ganzen Dorf seinen Beinamen. In Enzklösterle wird das jedes Jahr groß gefeiert. Doch wie ist die Ernteprognose?









Nur an einigen geheimen Stellen rund um Kaltenbronn und in höheren Lagen gedeihen in diesem Jahr die Heidelbeeren gut – der Frost hatte in den tieferen Lagen, etwa in Enzklösterle, die Knospen erfrieren lassen. Daher ist die Ernteprognose für die Heidelbeeren rund um das Heidelbeerdorf Enzklösterle durchwachsen.