Die Kirchengemeinde St. Johann lud zum alljährlichen Familiengottesdienst zum Erntedankfest ein, genauso wie die anderen Kirchengemeinden Bad Dürrheims und in den Teilorten. Die Messe in St. Johann wurde unter der Leitung von Pfarrer Michael Fischer gefeiert, aus Dankbarkeit für die Gaben der Natur. Dieses Jahr lautete das Motto "Erntedank – Dank an die kleinen Helfer". Gemeint waren damit die wichtigen Helfer des Wachsens und Gedeihens. Es sind die Bienen, Schmetterlinge, Würmer sowie Insekten, die alle einen wichtigen Beitrag leisten, dass es in den Gärten blüht und gedeiht und so die Nahrungsversorgung sichern. Viele Spenden sorgten für ein optisch wunderschönes Erntedankfest. Der Altar und vor dem Zugang zum Seitenaltar war ebenfalls üppig mit Erntegaben dekoriert. Der Festcharakter wurde durch Mitglieder des Trachtenvereins Bad Dürrheim die in Tracht zum Gottesdienst erschien, hervorgehoben. Gesanglich umrahmt wurde die Feier vom Jugendchor unter der Leitung von Anita Brodrick und gestaltet vom Vorbereitungsteam. Nach dem Gottesdienst war die Gemeinde zum geselligen Beisammensein mit Apfelsaft und Zopf im Foyer der Kirche geladen. Foto: Zährl