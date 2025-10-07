Erntedank in Dornhan: Mehr als 400 Portionen gehen über die Theke

Der Erntedank-Gottesdienst in Dornhan hatte mit Lebensmittelverschwendung eine nachdenkliche Botschaft. Beim anschließenden Essen blieb aber kaum etwas übrig.

„Hast du heute schon Danke gesagt?“ sangen die 90 Kinder vom Kinderhaus Dornhan beim Erntedankgottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Dornhan. Die Stadthalle war bis zum letzten Platz besetzt. Zusammen mit den Erziehern hatten die Kinder ein ansprechendes Stück vorbereitet, bei dem eine Kindergruppe von frechem Gemüse immer wieder bei einem Gedicht unterbrochen wurde.

„Wir feiern heute ein fröhliches Erntedankfest“, erklärte ein Kind, und schließlich sangen alle Kinder zusammen ein Danklied mit dem Refrain: „Wenn wir teilen, werden alle satt“.

Obst, Gemüse und Konserven

Diesen Gedanken griff Pfarrer Christoph Gruber in der Predigt auf und verdeutlichte anschaulich mit einer Mülltonne und vier Paketen, dass jeder Deutsche im Schnitt 75 Kilogramm Lebensmittel verschwende – umgerechnet 750 Tafeln Schokolade. Dem gegenüber stellte er eine Schale Reis – für viel zu viele Menschen auf dieser Welt eine komplette Tagesration an Essen. „Brich mit dem Hungrigen dein Brot“, diese Aufforderung aus der Bibel, dem Buch Jesaja, war Predigttext.

„Hast du heute schon Danke gesagt?“ sangen die 90 Kinder vom Kinderhaus Dornhan beim Erntedankgottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Dornhan. Foto: Werner Kraibühler

Die gespendeten Erntegaben, die als frisches Obst und Gemüse, Konserven, lang haltbare Lebensmittel, Eier und ein riesiges Erntedankbrot die Bühne und den Altar schmückten, seien ein gutes Beispiel, wie man die göttliche Aufforderung aus der Bibel in die Tat umsetzen könne.

Schlachtplatte und Saitenwürstchen

Denn alle Lebensmittel gingen direkt an die Tafel in Sulz, die Bedürftigen hilft, günstig an Lebensmittel zu kommen. Bei jedem Abendmahlsgottesdienst in Dornhan könnten Lebensmittelspenden für die Tafel abgegeben werden, erklärte Gruber, wie auch übers Jahr das „Brich mit dem Hungrigen dein Brot“ praktiziert werden könne.

Ab dann hatten die vielen Helfer um Andreas Lehmann beim Gemeindefest alle Hände voll zu tun. Deutlich mehr als 400 Portionen Essen gingen über die Theke: Schlachtplatte in verschiedenen Variationen, Pommes, Brat- und Saitenwürstchen.

Geld fürs Gemeindehaus

Viele freuten sich über die Begegnungen an den vollen Tischen. Um die Mittagszeit waren nämlich auch beim Essen alle Plätze belegt.

Der Erlös vom Gemeindefest wird bei der Evangelischen Kirchengemeinde Dornhan zur Finanzierung des Gemeindehauses genutzt. Das wurde frisch renoviert und saniert.