Erntedank in Dornhan: Mehr als 400 Portionen gehen über die Theke

Der Erntedank-Gottesdienst in Dornhan hatte mit Lebensmittelverschwendung eine nachdenkliche Botschaft. Beim anschließenden Essen blieb aber kaum etwas übrig.
„Hast du heute schon Danke gesagt?“ sangen die 90 Kinder vom Kinderhaus Dornhan beim Erntedankgottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Dornhan. Die Stadthalle war bis zum letzten Platz besetzt. Zusammen mit den Erziehern hatten die Kinder ein ansprechendes Stück vorbereitet, bei dem eine Kindergruppe von frechem Gemüse immer wieder bei einem Gedicht unterbrochen wurde.