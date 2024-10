Erntedank in Bisingen: Auch Kommunionkinder gestalten Feier mit

1 Der reich geschmückte Erntedankaltar mit den Musikern Lukas Holocher (hinten), Robert Steinemer (vorne, von links), Anne- Katrin Koch und Tom Klose. Foto: Wolf

Während der Wortgottesdienste in Steinhofen, Wessingen und Thanheim sind zum Erntedankfest zahlreiche Gaben gesegnet worden. Eine Besonderheit für die Besucher gab es in Wessingen.









Am Sonntag wurde auch in Bisingen das Erntedankfest gefeiert. In der Kirche St. Peter und Paul in Steinhofen haben Andrea und Konrad Binder am Samstag den Erntedankaltar aufgebaut. Der Wortgottesdienst war von Robert Steinemer vorbereitet und gehalten worden. Für die musikalische Umrahmung hatten die Musiker Robert Steinemer, Lukas Holocher, Anne- Katrin Koch und Tom Klose Lieder aus dem Gotteslob modern einstudiert. Lektorin war Bettina Bessler. Im Anschluss an den Wortgottesdienst dankte Ursula Deck im Namen des Gemeindeteams den Mitwirkenden des Gottesdienstes. Ein Stehempfang schloss sich an.