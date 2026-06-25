Erntebittfest in Waldachtal: Größtes Fest des Jahres auf dem Bibelweg

Das größte Fest des Jahres auf dem Bibelweg steigt am Sonntag, 28. Juni. Zum Erntebittfest 2026 mit Bibelweg-Fest laden die Evangelische Kirchengemeinde Waldachtal und der Verein Biblischer Rundwanderweg Waldachtal ein. Der Gottesdienst mit Siegfried Breithaupt, Pastor der Liebenzeller Gemeinschaft Waldachtal, und dem evangelischen Kirchenchor Waldachtal beginnt um 10 Uhr.

Moderne Info-Tafeln informieren über biblische Ereignisse. Foto: Walter Maier Was sind die neuen Vorhaben? Geplant ist der Neubau der Jericho-Station. Dazu Vize-Vorsitzender David Keppler: „Der Neubau soll in Anlehnung an das historische Jericho aus gelblichem Sandstein beziehungsweise Naturstein errichtet werden und an derselben Stelle wie bisher entstehen.“ Vorgesehen ist eine freie, organische Form mit abgerundeten Ecken und einem Tor. „Ein Aufstieg auf einen Wehrgang aus Holz soll entweder über ein Kletternetz oder über eine Leiter möglich sein. Zudem ist ein Seil vorgesehen, das an die biblische Erzählung erinnert.“

Die christliche Botschaft zeitgemäß vermitteln

Überhaupt: „Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Weiterentwicklung und Modernisierung des Bibelweges.“, bekräftigt Werner Würfele, Vorsitzender des Vereins Biblischer Rundwanderweg Waldachtal. „Ziel ist es, die christliche Botschaft zeitgemäß zu vermitteln, Besucher zum Nachdenken anzuregen und einen Ort der Ruhe und Besinnung zu schaffen.“ Vorsitzender Werner Würfele berichtet von der guten Resonanz, welche die einzigartige Einrichtung bei Gästen in Waldachtal findet: „Viele Besucher erleben den Bibelweg als bereichernd und machen dort wertvolle Erfahrungen.“

Zahlreiche Besucher werden zum großen Erntebittfest am kommenden Sonntag um 10 Uhr auf dem Bibelweg in Waldachtal erwartet. Foto: Walter Maier

Dank der Unterstützung von Sponsoren konnten neue Relax-Liegen und drei weitere Sitzbänke angeschafft werden. Der hohe Arbeitsaufwand bei der Überwinterung der Pflanzen soll vereinfacht werden, indem die Pflanzen in Holztröge umgetopft und dann mithilfe eines Gabelstaplers transportiert werden. Verlegt und saniert wurde der Materialschuppen. Auch die Bibelweghütte wurde gereinigt und neu dekoriert. Ständige Instandhaltungs- und Verschönerungsmaßnahmen können dank der Bereitstellung von Maschinen und Material der Firma WFB Würfele, Dornstetten-Aach, unter Mitwirkung Freiwilliger erledigt werden. Dankbar ist Vorsitzender Werner Würfele für jegliche Unterstützung durch Helferinnen und Helfer, Spender und Sponsoren.

Sehr gut besuchte Events

Kraft schöpfen für Kommendes möchten die Aktiven durch die sehr gut besuchten Veranstaltungen im Bibelweg-Jubiläumsjahr 2025: Dem großen Erntebittfest und dem Konzert mit Sefora Nelson. „Wir haben zu beiden sehr gut besuchten Events positive Rückmeldungen bekommen.“, freut sich Würfele. Auch die Öffnung des Adventsfensters mit Pastor Siegfried Breithaupt auf dem Bibelweg wurde gut besucht.

Am Ort der Jericho-Station soll ein Neubau entstehen. Trompeten, genauer Schofaren, spielten im Jordantal eine Rolle. Foto: Walter Maier

Der biblische Rundwanderweg ist eines der beliebten Ziele, wenn Gäste in Waldachtal Rundwanderungen oder Spaziergänge machen. Dies bestätigt auch Waldachtals Bürgermeisterin Annick Grassi. Bis Oktober ist die Bibelweg jederzeit kostenfrei zugänglich.

Bibelweg-Wochenende 2026

Der öffentliche Lobpreisabend mit der Band „Alle für einen“ findet am Samstag, 26. Juni, um 19 Uhr im Zelt auf dem Bibelweg statt. Anfahrt: Schellenberghof 1, 72178 Waldachtal-Tumlingen.

Das Erntebittfest am Sonntag, 28. Juni, beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst beim Schellenberghof in Tumlingen. Anschließend gibt es Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Kuchenspenden zum Erntebittfest bitte umgehend bei Anita Kaufmann, Telefon 07443-170091, anmelden.

Der Verein Biblischer Rundwanderweg Waldachtal ist dankbar für jede Unterstützung im Gebet, Mithilfe bei der Pflege, bei Arbeitseinsätzen, für Material- und Geldspenden. Die 45 Förder-Mitglieder weisen ein Durchschnittsalter von über 66 Jahren auf. Neumitglieder sind willkommen. Ansprechpartner ist Vorsitzender Werner Würfele, Telefon 07443-6475, E-Mail: mail@wuerfele-wfb.de. Internet: www.birwa.de

Führungen auf dem Bibelweg können vereinbart werden mit Burkhard Büchner, Mobil 0170/6731151.