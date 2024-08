Die Aktion „Gelbes Band“ an Obstbäumen von Gemeinde und Nabu geht in Pfalzgrafenweiler auch dieses Jahr weiter.

Die vor zwei Jahren eingeführte Aktion „Gelbes Band“ an Obstbäumen wird in Pfalzgrafenweiler und seinen Teilorten fortgeführt.

Gemeindeeigene Obstbäume, die mit einer gelben Farbmarkierung auf Augenhöhe um den Stamm gekennzeichnet sind, können gerne abgeerntet werden, ohne umständliches Nachfragen bei dem oft schwer zu ermittelnden Besitzer, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Gemeinde und der Nabu-Ortsgruppe.

Die Kennzeichnung zeigt: Hier darf kostenlos und ohne Bedenken geerntet werden – Selbstbedienung ist ausdrücklich erlaubt. Jeder darf das Obst von diesen Bäumen zum Eigenverzehr oder zur Saftherstellung abernten.

Ziel: weniger Lebensmittel verschwenden

Für gewerbliche Zwecke ist die Aktion allerdings nicht vorgesehen. Durch die Aktion soll der Lebensmittelverschwendung Einhalt geboten werden.

Folgende Verhaltensregeln für Selbstpflücker seien dabei selbstverständlich, betonen die Initiatoren: ausschließlich von Bäumen und Sträuchern zu ernten, die die gelbe Kennzeichnung tragen; beim Pflücken behutsam mit den Obstbäumen umzugehen und vor allem keine Äste abzureißen; nur zu ernten, was in Reichweite der Hände hängt oder die Früchte vom Boden aufzulesen; beim Betreten der Obstwiese auf Bodenunebenheiten, herumliegende Äste oder andere mögliche Gefahrenstellen zu achten; nur so viel zu ernten, wie man tatsächlich selbst verbrauchen kann oder Überschüsse an Familie und Freunde weiterzugeben; die Früchte vor dem Verzehr gründlich abzuwaschen.

Auch Privatleute können ihre Bäume kennzeichnen

Auch Privatpersonen, die ihre Obstbäume für die Aktion zur Verfügung stellen wollen, können ihre Bäume kennzeichnen. Interessierte können sich beim Bauhof unter Telefon 07445/85 92 25 melden. Sie erhalten dann dort gelbe Bänder, mit denen sie die Bäume kennzeichnen können, die abgeerntet werden dürfen.

Die Nabu-Ortsgruppe unterstützt die Aktion. Sie hat dazu auch die meisten Obstbäume im Lehnle und in der Siedlung Heide auf dem Dreispitz eingebracht. Der Vorsitzende der Nabu-Ortsgruppe, Arthur Hauck, will eine Auswertung der Aktion vornehmen. Dazu wäre es wichtig zu erfahren, welche Resonanz diese Aktion bei der Bevölkerung erfährt und wie sie diese Aktion einschätzt. Wer bereit ist, daran teilzunehmen, teilt per E-Mail an NABUPfalzgrafenweiler@web.de folgende Informationen mit: Pflückort, Pflückmenge (circa), Verwendungszweck (Speise- oder Mostobst) und das Datum sowie die Einschätzung der Aktion.