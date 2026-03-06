Ernte: Spargel ab Mitte März - so viel kostet das Kilogramm

Spargelfans aufgepasst: Dank der frühlingshaften Temperaturen dürfte es schon ab Mitte März frische Stangen geben. Was Genießer beim Preis in diesem Jahr erwartet.
Bruchsal (dpa/lsw) - Dank des Frühlingswetters können sich Genießer schon bald auf den ersten Spargel freuen. Mit den ersten Spargelstangen ist bereits Mitte März im Südwesten Deutschlands zu rechnen, teilte der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer in Bruchsal mit. Nennenswerte Erntemengen wird es demnach vom 20. März an geben. Je nach Anbauart und Verfrühungsgrad sei auch im Nordwesten Deutschlands bereits in diesem Zeitraum der erste Spargel zu erwarten, hieß es.