Ernte, Preise und Politik: Das beschäftigt die Landwirte in Brigachtal

Zwei Jahre nach den Bauernprotesten ziehen Landwirte aus Brigachtal Bilanz: Was haben die Aktionen gebracht – und welche Herausforderungen müssen sie tagtäglich meistern?
Im Winter 2023 gingen die Landwirte auf die Barrikaden. Traktoren fuhren bis nach Berlin. Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis sagten die Landwirte „Genug ist genug“ und warfen ihre Traktoren an. Die Landwirte zeigten sich damals mit der Politik und vor allem mit den neuesten Einschränkungen, die ihnen die EU auferlegen wollte, nicht einverstanden und demonstrierten.