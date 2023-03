1 Spargelfans müssen sich noch gedulden: In der Ortenau braucht es noch einige sonnige Tage, bis die Spargelbauern so richtig mit der Ernte loslegen können. Foto: Goeckel

Ob es bereits an Ostern Ortenauer Spargel geben wird, ist noch unklar – das Wetter spielt derzeit nicht mit. Damit das Stangengemüse rechtzeitig geerntet werden kann, braucht es vor allem Sonnenschein. Gute Nachrichten gibt es dennoch: Trotz Inflation wird der Spargel wohl erstmal nicht teurer werden als 2022.









Teilweise wird in Südbaden bereits Spargel gestochen. Der wächst im Südwesten vor allem unter Folien oder unter Tunneln, in kleinen Mengen auch auf beheizten Feldern. Scheint die Sonne auf die Folie, heizt sich die Luft in den Tunneln auf bis zu 50 Grad auf und erwärmt die Erde auf derzeit gut 15 Grad, wie Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer erläutert. Ab 18 Grad Erdtemperatur wachse der Spargel aus extra angelegten Dämmen besonders gut. Auf leichteren, sandigeren Böden klappt die Erwärmung besser, weswegen andernorts bereits kräftig geerntet werden kann. Mancherorts würden schon 200 bis 250 Kilo pro Hektar am Tag aus der Erde geholt, so Schumacher.