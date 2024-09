Der eine hat zu wenig, der andere zu viel, und jedes Jahr liegt jede Menge Obst ungenutzt auf den Wiesen und an den Straßenrändern. Deshalb beginnt unter dem Motto: „Wo’s Bändle hängt, wird Obst verschenkt!“ nun wieder die Aktion Gelbes Band im Landkreis Rottweil.

Damit das heimische Obst nicht in der Tonne landet, können Obstbaumbesitzer ihre Obstbäume im Herbst mit einem gelben Band markieren und somit der Öffentlichkeit zur Ernte freigeben. Die Initiative startete bereits vor drei Jahren im Stadtgebiet Rottweil, wurde in den vergangenen zwei Jahren auf den ganzen Landkreis ausgeweitet und soll in diesem Jahr fortgeführt werden.

Schriftliche Anmeldung nötig

Die Aktion wird von der Kreisfachberatungsstelle für Gartenbau und Grünordnung des Landratsamtes Rottweil und dem Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rottweil betreut. Interessierte Obstbaumbesitzer oder auch Kommunen mit vielen gemeindeeigenen Obstbäumen, die Obst anbieten wollen, können sich unter www.landkreis-rottweil.de/gelbesband beim Landratsamt melden und bekommen per Post die gelben Bänder zugesandt. Die schriftliche Anmeldung soll verhindern, dass unrechtmäßig fremde Bäume markiert werden, beispielsweise nur weil sie attraktiv zu ernten sind.

Die markierten Bäume müssen bei der Ernte pfleglich behandelt und dürfen keinesfalls beschädigt werden. Sollte trotzdem etwas passieren, muss der Schaden unverzüglich gemeldet werden. Bei Anfahrt und Parken zur Ernte ist unbedingt darauf zu achten, dass kein anderes Eigentum beschädigt oder die Verkehrssicherheit gefährdet wird.

Wo die Bäume mit gelben Bändern zu finden sind, ist in einer Übersichtskarte der Streuobstwiesenbörse (streuobstwiesen-boerse.de) einzusehen.