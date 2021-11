1 Bis in die späten Abendstunden erfolgte dieses Jahr, wie hier bei Göttelfingen, die Strohernte. Foto: Feinler

Auf ein gemischtes Jahr blicken einige Landwirte zurück, denn Unwetter im Frühjahr und späte Trockenheit schlugen sich auch in der Ernte nieder.















Eutingen/Region - "Nach einem guten Start ins Frühjahr mit komfortablen Aussaatbedingungen haben der viele Regen und die Hagelereignisse dann doch auf die Erntemengen und -qualitäten gedrückt", erklärt Antje Krieger von der BayWa. Die BayWa hat unter anderem einen Standort am Alten Bahnhof in Eutingen, wo viele Ernteerzeugnisse aus der ganzen Region verzeichnet werden. Von den Landwirten in der ganzen Region hat das Großunternehmen Rückmeldungen bekommen. Von Hagel und Unwetter betroffen sei die Region rund um Eutingen, Tübingen und Freudenstadt als so genannte "Hot Spots" gewesen, fügt Antje Krieger hinzu. "Durch die häufigen Unterbrechungen durch Regen hat auch die Ernte später gestartet."