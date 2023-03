„Adopt a Highway“ bald auch in Calw?

Ernstmühlerin regt an

1 Sibylle Pfeiffer sammelt in ihrer Freizeit immer wieder achtlos weggeworfenen Müll auf. Foto: Rousek

Achtlos weggeworfener Müll ist für Sibylle Pfeiffer aus Ernstmühl ein absolutes Ärgernis. Darum zieht sie seit rund zwei Jahren immer wieder los, um entlang der Bundesstraße Müll zu sammeln. Nun will sie das Ganze größer aufziehen.









Eine ganze Tüte voller Müll hat Sibylle Pfeiffer innerhalb von einer Stunde in Hirsau gesammelt. Es reicht, so weiß sie inzwischen, ein Stück die vielbefahrenen Straßen entlangzugehen – schon finden sich massig Lebensmittelverpackungen und anderer Unrat, der achtlos in die Landschaft geworfen wird. Für Pfeiffer, die in Ernstmühl wohnt, ein Unding.

Vor rund zwei Jahren ist sie erstmals zu Fuß losgezogen, um entlang der Bundesstraße zwischen Hirsau und Ernstmühl Müll einzusammeln. Auf eigene Faust, einfach so. „Ich sehe gern Grün“, sagt sie zu ihren Beweggründen. Und sie liebt die Natur. Daher habe der Müll sie unheimlich gestört.

Seither betreibt die Ernstmühlerin ihre private Müllsammel-Aktion in unregelmäßigen Abständen. Sie genießt die Bewegung an der frischen Luft, besonders seit sie keinen Hund mehr hat. Und doch „spürt man abends die Anstrengung“, meint sie. Das Laufen, das Bücken – all das fordert seinen Tribut.

Plastik kann Vogelbabys töten

Den Müll, den Pfeiffer unterwegs findet, sammelt sie in Tüten und wirft diese in öffentliche Mülleimer. Da kommt ordentlich was zusammen, weiß sie inzwischen aus Erfahrung. Seit sie Müll sammeln geht, sei bestimmt ein ganzer Container voll zusammengekommen. Besonders ärgerlich sind aus ihrer Sicht kleine Plastikfolien, die fallen gelassen werden. Vögel sammeln diese unter Umständen auf und bauen daraus ihre Nester. Mit teils fatalen Folgen – denn durch das Plastik kann Regenwasser nicht mehr aus dem Nest abfließen. Und die kleinen Vöglein ertrinken.

Um dem Müll-Problem Herr zu werden überlegt Pfeiffer, ihre private Initiative in Zukunft größer aufzuziehen. Vielleicht nach dem Vorbild des US-amerikanischen Projekts „Adopt a Highway“ (zu Deutsch etwa: „Adoptiere eine Autobahn“). Das Programm ist in den 1980er-Jahren in Texas entstanden. Soziale Einrichtungen, Gruppen, Unternehmen oder Privatleute können ein Stück Autobahn „adoptieren“ (meist rund zwei Meilen lang) und verpflichten sich damit, mindestens vier Mal im Jahr dort Müll zu sammeln. Im Gegenzug wird auf einem Schild vermerkt, wem dieses Stück Autobahn „gehört“.

Pfeiffer sucht für ihr Engagement Mitstreiter, die sich vorstellen könnten, beim Müllsammeln zu helfen. Interessierte dürfen sich per E-Mail unter sibylle_pfeiffer@hotmail.de melden.