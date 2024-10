Ernstfall „im Voraus“ geübt: Ettenheimer Feuerwehr stellt sich schwieriger Aufgabe am MVZ

Ettenheimer Feuerwehr stellt sich schwieriger Aufgabe am MVZ

1 Am Neubau der Geriatrie am MVZ, dem bisherigen Krankenhaus, hat die Ettenheimer Wehr ihre Übung absolviert. Foto: Decoux

Die Feuerwehr Ettenheim mit allen Abteilungen war als Gesamtwehr am Samstagnachmittag mit einer Übung am Neubau der Geriatrie am MVZ, dem bisherigen Krankenhaus, aktiv. Dort galt es, eine schwierige Aufgabe zu lösen.









Kommandant Jürgen Rauer begrüßte zahlreiche Gäste, vor allem auch aus dem Gemeinderat und fachkundige Beobachter. Für die Wehr seien solche Übungen, vor allem auch an neuen Gebäuden, wie hier auf dem Gelände des bisherigen Krankenhauses, eine wichtige Möglichkeit, sowohl den Ernstfall „im Voraus“ zu üben, als auch daraus wichtige Hinweise für die Zukunft zu erhalten. Er erinnerte an den großen Brand vor einigen Jahren im alten Krankenhaus, als dort der Brand über die Sauerstoffleitungen weitergetragen und große Schäden verursacht habe. „Heute“, so Rauer „wäre dies nicht mehr möglich, da die daraus resultierenden Brandschutzvorschriften eine andere Technik und getrennte Verlegung solcher Leitungen erfordern.