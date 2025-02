Kirchenfusion in Freudenstadt Pfarrerin spricht über Gründe und Auswirkungen

Auch in den Kirchengemeinden in Freudenstadt bahnen sich Fusionen an. Unter dem Motto „Aus Drei mach Eins“ soll aus den evangelischen Kirchengemeinden Stadtkirche, Martinskirche und Kniebis die Kirchengemeinde Freudenstadt entstehen.