Es ist in weiten Teilen des Verkehrsgebiets der SWEG mit Fahrtausfällen sowohl im Bus- als auch im Bahnverkehr zu rechnen. Darüber informiert die Landesverkehrsgesellschaft am Montagmittag.

Auch der Schulbusverkehr wird voraussichtlich ausfallen. Konkret betroffen sein wird damit auch der Busverkehr in Lahr, Offenburg und Kehl sowie die Zugverbindungen der Ortenau-S-Bahn.

„Die SWEG wird alles unternehmen, um die Auswirkungen des Streiks für ihre Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. Jedoch werden im Streikzeitraum an manchen Standorten die Verkehre unter Umständen vollständig eingestellt bleiben müssen“, heißt es in der Mitteilung. Eine Ersatzbeförderung für die Fahrgäste sei leider nicht möglich.

Die SWEG bittet betroffene Fahrgäste daher, auf andere Verkehrsunternehmen und Verkehrsmittel auszuweichen oder den Fahrtwunsch zu verschieben. Detaillierte Infos zu den Fahrtausfällen werden zu gegebener Zeit auf der Webseite sweg.de veröffentlicht. Auskünfte unter Telefon 07821/9 96 07 70.

Zuletzt hatte ein Verdi-Warnstreik Mitte Oktober für Chaos auf den Ortenauer Straßen gesorgt.