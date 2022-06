1 Nach einem Eckball für Holzhausen kann Keeper Heiko Holzbaur (Friedrichshafen) zunächst parieren. Der Ball landet bei Domenico Mosca, welcher den Ball blind hinter sich in den Fünfer schlägt. Dort lauert Janik Michel und verwandelt die Vorlage per Flugkopfball zum 1:0. Foto: Wagner

Einen erneut deutlichen Sieg hat der FC Holzhausen feiern können und durch das Remis des SSV Ehningen-Süd zudem die Relegation in die Oberliga gesichert.















FC Holzhausen - VfB Friedrichshafen 4:0 (2:0) - Am spannendsten an der Begegnung waren die Minuten nach Spielschluss, als Spieler sowie Anhänger gebannt auf ihre Handys schauten, wie Der SSV Ehingen-Süd in Hofherrnweiler gespielt hat. Da das Match letztendlich 1:1 endete, hat der FC Holzhausen mit drei Punkten Vorsprung und dem weit besseren Torverhältnis die Relegation zur Oberliga in der Tasche.

Gegner mit dezimiertem Team

Das Spiel für die bereits abgestiegenen Friedrichshafener stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Aufgrund von Krankheitsfällen und einer zweiten Mannschaft, die noch aufsteigen kann, reiste man mit einer halben AH Mannschaft in den Schwarzwald, darunter der 57-jähriger Klaus Segelbacher und weiteren Ü40 Spieler. Dafür verkaufte sich das dezimierte Team aber recht wacker.

Sehr defensiv ausgerichtet

Die Gäste spielten mit zwei Fünferketten, was zunächst die Räume extrem einengte. Trotzdem erarbeitet Holzhausen sich die Chancen. Nach 13 Minuten fiel aber das überfällige 1:0. Wieder war es Janik Michel, der einen zu kurz abgewehrten Schuss mit dem Kopf über die Linie beförderte.

In der Folgezeit setzte sich das Spiel auf ein Tor fort. Der FC spielte gegen sehr defensive Gäste geduldig, aber oft war der letzte Ball zu ungenau. So dauerte es gut einen halbe Stunde bis Luca Pantel einen sehr schönen Pass zentral durchgesteckt bekam und das 2:0 cool erzielte.

Michel mit Tor 100

Zu Beginn der zweiten Abschnitts machte die Gastgeber gleich noch mal Ernst, zunächst zielte Janik Michel knapp am linken Pfosten vorbei, danach war es aber Julian Oberle, der wunderschön zum 3:0 vollendete.

Alle waren nun gespannt, wer das 100. Tor in dieser Saison für den FC erzielen würde. Treffenderweise war es Janik Michel, der einen Strafstoß souverän verwandelte. Zuvor war der durchgebrochene Oli Grathwol vom Gästekeeper gefällt worden.

Auch danach hatte der FCH noch weitere Möglichkeiten. So traf der eingewechselte Marc Wissmann nur das Außennetz, Janik Michel hatte bestimmt fünfmal ein Kopfballtraining, traf aber immer den Gästeschlussmann. Überhaupt war ein gewisser Spannungsabfall zu verspüren, sodass VfB Stürmer Sabir Ellezi mit langgezogenen Sprints über seine linke Seite noch zu drei Chancen kam, sonst sich aber nichts mehr tat.

Trainerstimmen:

Emanuele Ingrao (FC Holzhausen): "Gegen die mit etlichen AH-Spielern gespickte Elf war es gegen engmaschige Abwehrketten schwer zu spielen. Wir hatten ja in den Begegnungen zuvor schon einige Tore vorgelegt, sodass vier auch mal reichen. Der VfB wollte die Begegnung ja auf Montag verlegen, dem haben wir aber aufgrund des schweren Ehingen Spiels nicht zugesagt.

Pascal Reinhardt (FC Holzhausen): "Vielleicht hatten einige Spieler nach dem klaren Vorsprung schon das nächste Spiel im Kopf, das ist aber ganz normal. Ich bin stolz auf die Mannschaft, die nun mindestens noch zwei Endspiele vor der Brust hat."

Giovanni Rizzo (VfB Friedrichshafen): "Die Rumpftruppe hat das überragend gemacht. Dass wir so hier nicht gewinnen können, war klar und der Erfolg ist auch in der Höhe verdient."

Mannschaft:

FC Holzhausen: Kevin Fritz, Sven Ramic, Luca Pantel (76. Marius Helmke), Marius Oberle (57. Marcel Sieber), Domenico Mosca, Enrico Huss, Janik Michel, Fabio Pfeifhofer, Julian Oberle, Oliver Grathwol (60. Simon Bok), Andrej Schlecht (52. Marc Wissmann)

Tore: 1:0 (13.) J. Michel, 2:0 (32.) L. Pantel, 3:0 (48.) J. Oberle, 4:0 (52.) J. Michel

Schiedsrichter

Zuschauer: Benedikt Fleig

Assistenten: Jonas Schäfer, Jonas Fleig

