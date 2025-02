Erneuter Rückgang: Tiefstand bei Genehmigungen neuer Wohnungen

1 Derzeit sind Neubauten eher selten zu sehen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Knapper Wohnraum bleibt eines der drängendsten Probleme in den deutschen Ballungsräumen. Daran wird sich so schnell nichts ändern.









Wiesbaden - Im vergangenen Jahr sind in Deutschland so wenige neue Wohnungen genehmigt worden wie seit 2010 nicht mehr. Im Vergleich zum bereits schwachen Vorjahr ist die Zahl der Genehmigungen im Jahr 2024 noch einmal um 43.700 auf 215.900 Einheiten gesunken, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Dieser Rückgang um insgesamt 16,8 Prozent hat sich in der zweiten Jahreshälfte etwas verlangsamt. Vor allem neue Einfamilienhäuser wurden seltener genehmigt als im Jahr zuvor.