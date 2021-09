1 Die Schiedsrichterknappheit im Bezirk Nördlicher Schwarzwald könnte bedeuten, dass bald nicht mehr alle Spiele mit einem Unparteiischen besetzt werden können. Foto: Kohlmeyer

Wenig Resonanz hat der letzte dringende Aufruf der Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald erbracht. Deshalb machen die Verantwortlichen es noch einmal deutlicher: Es wird, sollte die Schiedsrichterknappheit anhalten, Spiele ohne Schiedsrichter geben.

Auch der Hilferuf von Schiedsrichterobmann Markus Teufel ("wir sind mit der Kapazität am Ende") blieb bei den meisten Fußballvereinen im Bezirk offensichtlich ungehört: "Stand heute haben wir drei Teilnehmer für unseren Neulingskurs im Herbst", nennt Teufel eine geradezu lächerliche Zahl an Anmeldungen. Sollte sich dies so bestätigen, heiße es in Zukunft: "Spiele ohne Schiedsrichter", anstatt "Kein Spiel ohne Schiedsrichter", nennt Teufel gleich auch die Konsequenzen, der sich immer mehr verschärfenden Schiedsrichterknappheit im Nördlichen Schwarzwald.

"Wir sind für jeden Mann und jeden Vorschlag dankbar"

Jetzt hat sich auch Bezirksvorsitzender Edgar Pakai in einem Anschreiben an alle Vereine des Bezirks gewandt: "Vielleicht ist die schleppende Anmeldung für einen Schiedsrichter-Neulingskurs wegen der noch laufenden Ferien noch nicht vollständig gelungen. Es bleibt zu hoffen, dass sich hier in den nächsten paar Tagen noch etwas in Sachen Neulingskurs tut. Wir haben mindestens 20 Vereine, die keinen Schiedsrichter stellen. Natürlich werden hier keine Namen genannt – aber eine Bitte sei doch angebracht: Macht euch doch auch Gedanken, wie wir dieses gemeinsame Problem lösen könnten. Wir sind für jeden Mann und jeden Vorschlag dankbar", schreibt Pakai.

Potenzielle Anwärter, die sich angesprochen fühlen, dürfen sich bei Florian Buob (0151/25 40 10 32) oder direkt beim Schiedsrichterobmann Markus Teufel melden.

Die geplanten Schulungstermine im Überblick:

Einführungstermin ist am Dienstag 14. September, 19 Uhr.

Beginn und Eröffnung online Lernen mit kurzer Videokonferenz am Montag 20. September, 19 Uhr.

Online Lernabend: Mittwoch 22. September und Freitag 24. September (jeweils 19 Uhr).

Samstag 25. September: Praxisteil plus Zwischenprüfung und Übergabe an die Gruppen.

Nach der anschließenden Spielphase (je nach Teilnehmern zwischen vier und sechs Wochen) noch eine Woche mit drei Präsenz- (inklusive Prüfung) und einem Onlineteil.