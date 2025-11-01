Erneute Offenlagerunde: Erweiterung der Reitanlage Silberburg in Rötenberg zieht sich hin

Die Ausbereichssatzung „Silberburg“ im Ortsteil Rötenberg muss unerwartet in eine zweite Offenlagerunde. Grund ist ein geänderter Planentwurf zum Aufstellungsbeschluss.
Eigentlich sollte alles sehr schnell gehen. Um für die Reitanlage „Hofgut Silberburg“ und eine bestehende Wohnbebauung Erweiterungsmöglichkeiten zu schaffen, hatte der Gemeinderat im Juli dieses Jahres einen Aufstellungsbeschluss für eine Außenbereichssatzung für das Gewann „Silberburg“ in Rötenberg gefasst. Da ein solches Vorhaben im sogenannten vereinfachten Verfahren bewerkstelligt wird, kann, wie bei einem Regelverfahren sonst zwingend erforderlich, auf eine vorzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und einen Umweltbericht verzichtet werden. Das spart viel Zeit. Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden (Offenlage) zwischen dem 11. August und 12. September 2025 waren Stellungnahmen eingegangen. Wie nun Hauptamtsleiterin Fabienne Legler in der Sitzung des Gemeinderats berichtete, stimmten die Raumordnungsbehörde des Regierungspräsidiums (RP) Freiburg und das Bau-, Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt des Landratsamt Rottweil dem geplanten Geltungsbereich nicht zu.