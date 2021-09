1 Obwohl Wittendorf gegen Empfingen ein gutes Spiel gezeigt hatte, blieben sie glücklos. Foto: Wagner

Keine Punkte trotz Führung und langem Unentschieden gegen Empfingen gab es für Wittendorf. Am Samstag geht es direkt weiter mit der Partie gegen den SV Seedorf.

SV Wittendorf – SG Empfingen 1:2 (1:0). Bitteres Ende für den lange Zeit führenden SV Wittendorf im Bezirksderby gegen die SG Empfingen. Dank eines späten Treffers von Empfingens Goalgetter Nikolai Scheurenbrand standen die über eine Stunde nicht unverdient in Führung liegenden Gastgeber einmal mehr mit leeren Händen da.

Bereits vor dem Anpfiff des gut leitenden Schiedsrichters Andreas Rinderknecht gab es die erste Überraschung. Nicht wie erwartet auf dem Hauptplatz, sondern auf dem Nebenplatz wurde die Partie aufgrund eines nicht funktionierenden Flutlichtmasten ausgetragen. Beide Mannschaften nahmen nur minimale Veränderungen ihrer Startformation im Vergleich zum Wochenende vor. Bei den Gastgebern waren Robert Ruoff, Sandro Mihic und Spielertrainer Christian Braun wieder dabei. Auf Seiten der Empfinger kamen Jonas Bucci und Pascal Seil dazu.

Von Anpfiff weg entwickelte sich eine von beiden Mannschaften sehr intensiv geführte Partie. Wittendorfs Keeper Marvin Kaupp bestand in der 20. Spielminute die erste Bewährungsprobe als er den Kopfball von Scheurenbrand, der lange Zeit ähnlich wie Christian Braun von seinen Gegenspielern neutralisiert wurde, parierte und im Nachgang der vermeintliche Treffer von Christian Gier wegen Torhüterbehinderung nicht anerkannt wurde.

In der 36. Spielminute gingen die Gastgeber nach einem feinen Spielzug in Führung. Robert Ruoff setzte sich am linken Flügel gekonnt in Szene und passte den Ball auf Sandro Mihic, dessen Flanke netzte Wittendorfs baumlanger Lucas Haug gekonnt per Flugkopfball ins Empfinger Gehäuse.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Reaktion der Empfinger auf den Rückstand vorerst aus. Wittendorf kam zu Halbchancen. Fast wie aus heiterem Himmel gelang den Empfingern der Ausgleichstreffer. Scheurenbrand setzte sich energisch in Szene und seinen Torschuss konnte Kaupp noch abwehren, aber gegen den Nachschuss von Bucci war er machtlos. Das Momentum war jetzt klar auf Seiten der Gäste, die zu weiteren Torchancen kamen. Scheurenbrand wurde von Minute zu Minute stärker. Der sich andeutende Empfinger Führungstreffer fiel fünf Minuten vor dem Spielende. Dennis Schneider wurde von Pascal Seil und Sven Saile der Ball abgenommen und Nikolai Scheurenbrand ließ sich diese Chance nicht nehmen. Wittendorf warf alles nach vorne aber ohne Fortune. Somit konnten die Empfinger sich nach dem Spiel als Derbysieger feiern lassen.

Wittendorfs Trainer Stefan Jäkle betonte den bitteren Ausgang der Partie. "Wir haben die Partie nach der Pause völlig im Griff und schaffen es leider nicht, unsere Chancen besser auszuspielen. Wenn wir den zweiten Treffer machen ist die Partie für uns gelaufen. Jetzt stehen wir wieder mit leeren Händen da." Empfingens Trainer Philipp Wolf sah es anders: "Aufgrund der zweiten Halbzeit ist unser Sieg am Ende nicht einmal ganz unverdient. Ich habe zu meinen Spielern in der Halbzeitpause gesagt, dass die Wittendorfer dies Spielweise gegen den Ball nicht über neunzig Minuten durchhalten können. Uns so kam es dann auch. Wir hätten aber auch mit einer Punkteteilung sehr gut leben können."

SV Seedorf – SG Empfingen (Samstag, 15 Uhr). Gleich weiter geht es für den glücklosen SV Wittendorf in Seedorf, die bisher noch ungeschlagen sind. Drei Siege und drei Remis haben die Seedorfer zu verzeichnen. Fehlen werden Wittendorf Robert Ruoff und Lucas Haug. Die Personelle Situation bleibt weiter angespannt und so wird es für den SV wieder schwer werden.

Tore: 1:0 Lucas Haug (36.), 1:1 Jonas Bucci (66.), 1:2 Nikolai Scheurenbrand (86.).