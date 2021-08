1 Der SV Wittendorf hatte den starken Ehningern (gelb) ein Unentschieden abgeluchst. Nun geht es zum VfL Nagold. Foto: Fritsch

Ein erneut schweres Spiel steht dem SV Wittendorf bevor. So muss die Mannschaft nach Nagold, wo mit dem VfL ein Anwärter für den Aufstieg wartet. Doch kampflos wird man sicher nicht aufgeben wollen.

VfL Nagold – SV Wittendorf (Samstag, 15.30 Uhr). Die Wittendorfer haben in ihrem letzten Heimspiel gegen den TSV Ehningen gezeigt, dass sie einen vermeintlich "Großen" ärgern können. In der Nachspielzeit sicherten sie sich wie bereits im Spiel zuvor in Maichingen dank des Ausgleichstreffers von Sandro Mihic einen Punkt gegen den Tabellendritten.

Gegen die Nagolder sehen sich die Wittendorfer auch nach Ansicht ihres Spielertrainers Christian Braun als klarer Außenseiter. "Die Nagolder oder auch die Mannschaft aus Ehningen spielen normalerweise in einer anderen Liga. Da muss für uns schon sehr viel passen, um gegen diese Spitzenmannschaften etwas zu holen." Zumal die Gäste von der langen Furche mit reichlich Personalsorgen anreisen. Wittendorfs Spielertrainer Christian Braun ist aufgrund seiner Gelb-Roten-Karte für das Spiel in Nagold gesperrt. Cedric Wälde und Dennis Tinnefeld werden ebenfalls verletzungsbedingt fehlen. Die genaue Diagnose bei Tinnefelds Knöchelverletzung steht noch aus. Robert Ruoff wird ebenfalls seiner Mannschaft nicht zur Verfügung stehen. "Unter diesen Voraussetzungen wird es für uns in Nagold natürlich sehr schwer etwas zu holen. Wir werden aber dennoch, wie in den Spielen zuvor, alles in die Waagschale werfen."

Die Nagolder, die derzeit den zweiten Tabellenplatz belegen, wollen sich keinen erneuten Rückschlag wie vergangene Woche gegen Rottenburg einhandeln. Denn für den VfL ist das Ziel eindeutig: die Meisterschaft. Klar ist sich Trainer Armin Redzepagic allerdings darüber, dass das Spiel gegen Wittendorf nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf: "Das wird natürlich kein Spaziergang, aber die Favoritenrolle liegt klar bei uns."

Keine Personalsorgen

Personalsorgen hat Trainer Redzepagic nicht. Er kann aus seinem großen Kader an einer auf das Spiel zugeschnittene Rotation basteln. Bis auf Elias Bürkle – er fällt wegen einer Bänderverletzung für die nächsten Wochen aus – kann der VfL-Coach großzügig durchwechseln. An Alternativen auf den verschiedenen Positionen fehlt es derzeit nicht.

So stand der lange verletzte Dominic Pedro gleich zweimal in Folge links in der Viererkette in der Startelf. Luka Kravoscanec hatte zuletzt 75 Minuten gespielt. Marsel Cicak gilt als Stoßstürmer gegen defensiv ausgerichtete Gäste.

Der Kader ist breit. Was die Aufstellung angeht, muss der Trainer nur noch darauf achten, dass keiner zu kurz kommt. So kehrt Bubacarr Sanyang gegen den SV Wittendorf ins VfL-Tor zurück, die Fleischle-Zwillinge, die zuletzt nicht im Kader standen, sollen am Wochenende in der Bezirksliga-Mannschaft zum Zug kommen.

Zum letzten Mal standen sich die beiden Mannschaften an gleicher Stelle in der Vorsaison gegenüber. Die Nagolder führten zur Halbzeit bereits mit 3:0 Toren, ehe die Wittendorfer in der zweiten Halbzeit durch die Treffer von Christian Braun und Tobias Armbruster auf 2:3 verkürzen konnten. Die Nagolder brachten aber am Ende den knappen Vorsprung über die Zeit.