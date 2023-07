„Bis auf Weiteres haben wir keine gelben Säcke mehr.“ Dieser Satz, dem mit nicht weniger als zwölf Ausrufezeichen Nachdruck verliehen wird, prangt aktuell wieder auf einem Schild im Lahrer Bürgerbüro.

Nachschub für Montag angekündigt

Seit vier Wochen gebe es zum wiederholten Mal „massive Lieferschwierigkeiten“, berichtete Stadtsprecher Nicolas Scherger am Montag auf LZ-Nachfrage. Immerhin: Für kommenden Montag sei Nachschub angekündigt. Mitte Mai hatte die Verwaltung die reglementierte Abgabe Gelber Säcke aus den Händen von Stadtmitarbeitern probeweise aufgehoben. Tags darauf war der Vorrat schon wieder aufgebraucht gewesen. „Wir werden die aktuelle Praxis über die Sommerzeit beibehalten, weil wir unter den gegebenen Umständen nicht wissen, ob sie funktioniert oder nicht“, so Scherger.

Petition für Gelbe Tonne läuft

Die Frage: Liegt der neuerliche Mangel an Plastikmüllverpackung in den Produktionsproblemen begründet, oder halten sich die Bürger nicht an die Maßgabe „maximal eine Rolle pro Haushalt“? Ein Lahrer hat derweil am Montag eine Petition für die Einführung einer Gelben Tonne in der Region gestartet.