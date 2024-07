Erneut gibt es ein besonderes Foto-Projekt an der Parkresidenz am Germanswald in Villingen. Es heißt „Ich bin voller Erinnerungen“.

„Das Fotoprojekt, dass wir jedes Jahr umsetzen, muss in erster Linie Spaß machen“ sagt Cathrin Beese, die Geschäftsführerin der Parkresidenz am Germanswald.

Auch dieses Mal hat sich das Team um Cathrin Beese, bestehend aus Katja Jaggy, Natalie Esslinger-Schwalbe, Annette Kliche und Barbara Riegger, wieder voll ins Zeug gelegt.

„Wir haben in diesem Jahr unsere Bewohner in ihren damals erlernten und ausgeübten Berufen fotografiert. Das hat nicht nur uns als Team gereizt, sondern auch die Bewohner in alte Zeiten versetzt“, schwärmt Katja Jaggy.

Drei Tage voller Emotionen, wertvoller Erinnerungen und Momenten der Stille liegen hinter dem Team und den Bewohnern des Pflegeheimsm, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir schätzen uns unglaublich glücklich und sind sehr dankbar, dass in diesem Jahr wirklich viele unterschiedliche Firmen mitgeholfen haben, die Projekte glaubhaft umsetzen zu können“, bedankt sich Cathrin Beese.

Hans-Werner Teichmann nahm am Fotoprojekt teil. Foto: Parkresidenz Germanswald

Am Fotoprojekt beteiligt war die Bäckerei Beha, der Heimathafen, das Theater am Turm, Freundeskreis der Trossinger Eisenbahn sowie Filomena Engraf, die selbst jahrelang bei der Post arbeitete und das Postfahrrad zur Verfügung stellte.

Zu sehen sind die Bilder digital auf der Homepage der Parkresidenz am Germanswald www.Parkresidenz-am-Germanswald.de, in den kommenden Tagen in den sozialen Netzwerken oder als Ausstellung auf dem Winterwunderzaubermarkt, der auch in diesem Jahr vom 27. bis 30. Dezember (täglich von 16 bis 21 Uhr) auf dem Gelände der Parkresidenz in Villingen stattfindet.