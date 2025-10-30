Erneut Feuer in Haiterbach: Schlägt Brandstifter wieder zu?

In Haiterbach hat es in der Nacht auf Donnerstag erneut gebrannt. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus musste die Feuerwehr auch einen Mann retten.

Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Unterer Schömberg aus. Nach Informationen der Redaktion handelt es sich um ein Gebäude gleich am Beginn der Straße, auch wenn sich das von außen betrachtet nicht eindeutig verifizieren lässt, weil das Feuer zumindest äußerlich keine Spuren hinterlassen haben soll.

„Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen konnte ein Ausbreiten des Brandes auf die Wohnräume im Erdgeschoss nicht verhindert werden“, teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Pforzheim mit.

Menschenleben in Gefahr

Auch wenn die betroffene Erdgeschosswohnung unbewohnt ist, waren bei dem Feuer real und potenziell Menschenleben in Gefahr. Während der im ersten Obergeschoss lebende Mann nach Angaben der Polizei während des Brandes nicht anwesend war, befand sich ein weiterer in der zweiten Obergeschosswohnung. Dieser konnte durch die Haiterbacher Feuerwehr mit Hilfe einer Leiter durch ein Fenster gerettet werden. Der Gerettete ist aufgrund einer Rauch-Intoxikation offenbar leicht verletzt.

Das Feuer und die entstandenen Glutnester waren in verschiedenen Räumlichkeiten der Erdgeschosswohnung verteilt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 30 000 Euro geschätzt.

Ermittlungen laufen

„Eine mögliche Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, schließt die Mitteilung der Polizei. Eine Nachfrage seitens der Redaktion, ob ein Zusammenhang mit den jüngsten Brandstiftungen in Haiterbach gesehen wird, beantwortet die Pressestelle eher allgemein in dem Sinne, dass so etwas im Zuge der Ermittlungen auch geprüft werde.

Auf jeden Fall hat die Kriminalpolizei auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Und sie bittet um Hinweise unter Telefon 07231/186-44 44 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim.

Auffällig ist die geografische Nähe zu den meisten der Feuer in den vergangenen Wochen. Die ersten Brände ereigneten sich bereits am Sonntag, 28. September. Gegen 4.50 Uhr wurde ein Containerbrand an der Burgschule Haiterbach gemeldet. Vor Ort wurden zwei brennende Müllcontainer festgestellt. Etwa 30 Minuten später ging eine weitere Meldung zu einer brennenden Mülltonne in der Beihinger Straße ein.

Am 7. Oktober brannte es dreimal

Die weiteren Feuer ereigneten sich in der Nacht auf Dienstag, 7. Oktober. Ihren ersten Einsatz hatte die Feuerwehr kurz nach Mitternacht. Zwischen 0 und 0.30 Uhr wurde ein Anhänger auf einem Firmengelände im Schieferweg in Brand gesetzt. Gegen 1.30 Uhr brannten zwei Mülltonnen vor einem Wohnhaus in der Beihinger Straße in Haiterbach. Das Feuer griff dabei auch auf eine Überdachung und einen Holzzaun über.

Schließlich wurde die Feuerwehr gegen 2 Uhr noch zum Brand einer Tür in einem leerstehenden Haus am Waldweg gerufen.

Am 13. Oktober haben der oder die Täter gegen 3.20 Uhr drei Mülltonnen an der Hauswand eines Einfamilienhauses angezündet. Die Beihinger Straße war dabei erneut Tatort. Schlimmeres wurde damals auch durch das Eingreifen eines aufmerksamen Zeugen verhindert. Dieser konnte die Bewohner wecken. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.