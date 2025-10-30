Erneut Feuer in Haiterbach: Schlägt Brandstifter wieder zu?

In Haiterbach hat es in der Nacht auf Donnerstag erneut gebrannt. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus musste die Feuerwehr auch einen Mann retten.
Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Unterer Schömberg aus. Nach Informationen der Redaktion handelt es sich um ein Gebäude gleich am Beginn der Straße, auch wenn sich das von außen betrachtet nicht eindeutig verifizieren lässt, weil das Feuer zumindest äußerlich keine Spuren hinterlassen haben soll.