1 Zahlreiche Mädchen und Jungen der Kita in der Junghans-Villa im Villinger Warenbachtal sind in Quarantäne. Foto: Archiv

Erneut trifft die Omikron-Welle eine Kindertagesstätte in der Doppelstadt. Mehrere Kita-Gruppen sind seit Montag in Quarantäne.















VS-Villingen - Aufgrund der hohen Anzahl bestätigter Corona-Fälle und vieler Verdachtsfälle in der städtischen Kindertagesstätte Junghans Villa in Villingen, haben sich die Kinder der Gruppen eins und zwei, die seit dem 25. Januar in der Kita waren, mit Wirkung zum 31. Januar in Quarantäne begeben. Das habe das Gesundheitsamt angeordnet, teilt Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten mit.

Die Quarantänezeit umfasst zehn Tage ab dem Tag, an dem das Kind das letzte Mal in der Kita gewesen ist, erklärt Brunner. Die individuellen Quarantänezeiträume für jedes Kind werden direkt vom Gesundheitsamt festgelegt, so die Pressesprecherin. Einzelne Kinder seien gegebenenfalls nicht von der Quarantäne betroffen, wenn sie beispielsweise in den letzten 90 Tagen an Corona erkrankt waren. Ein Freitesten sei in der Regel ab dem fünften Tag mit einem offiziellen Schnelltest möglich. Alle weiteren Informationen erhalten die Eltern direkt vom Gesundheitsamt und werden in den nächsten Tagen kontaktiert.