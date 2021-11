1 Der Europa-Park wurde von den Lesern von "Parkscout" erneut zum besten Freizeitpark in Deutschland gewählt. Er hat in der Wintersaison noch bis zum 9. Januar geöffnet. Foto: Europa Park

Der Europa-Park wurde von den Lesern von "Parkscout" erneut zum besten Freizeitpark in Deutschland gewählt.















Rust - Der Europa-Park erzielt bei den "Parkscout Publikums Awards" 2021 direkt fünf Mal den ersten Platz. Knapp 50 000 Teilnehmer hatten bei der Abstimmung über das deutsche Freizeitangebot entschieden, womit der Publikums Award von "Parkscout" zu einer der wichtigsten Auszeichnungen der Freizeitparkbranche zählt, erklärt der Park in einer Pressemitteilung.

Der Europa-Park wurde erneut zum besten Freizeitpark in Deutschland gewählt und holte auch in Puncto Preis-Leistungs-Verhältnis und Kinderfreundlichkeit den ersten Platz. Die Familienattraktion "Piraten in Batavia" wurde als beste Themenfahrt ausgezeichnet und die Wasserwelt Rulantica verteidigte den Titel als bestes Erlebnisbad in der Bundesrepublik.

"Blue Fire" ist zweitbeste Achterbahn

Aber auch auf den Plätzen zwei bis drei waren einige Europa-Park-Attraktionen zu finden. Die "Horror Nights – Traumatica" belegten in der Kategorie "Bestes Freizeitpark-Event" Platz zwei ebenso wie die Gastronomie. Die "Blue Fire" konnte sich als zweitbeste Achterbahn und die "Poseidon" als drittbeste Familienachterbahn behaupten.

Unter den besten Wasserattraktionen befinden sich das "Fjord Rafting" auf dem zweiten und die "Atlantica Super Splash" auf dem dritten Platz. "Arthur" wurde in der Rubrik "Beste Themenfahrt" und "Snorri’s Adventure" als "Beste Freizeitpark-Neuheit" mit Bronze ausgezeichnet. Die Hotels Kronasar und Colosseo landeten in der Kategorie der besten Themenhotels auf Platz zwei und drei.